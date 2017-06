Bộ Nội An Mỹ Có Thể Không Cấm Laptop Trên Máy Bay Nếu Các Nước Đáp Ứng Kế Hoạch An Ninh Mới Của Mỹ

WASHINGTON - Viên chức Bộ nội an tiết lộ: kế hoạch an ninh hàng không mới có thể giúp tránh mở rộng lệnh cấm đưa lên máy bay vật dụng điện tử lớn như laptop.Quyết định không áp dụng các hạn chế mới với máy điện toán xách tay laptop là thuận lợi với kỹ nghệ hàng không thương mại.Lệnh cấm ban hành từ hơn 3 tháng qua ảnh hưởng các chuyến bay cất cánh từ 10 phi trường của 8 nước để tránh bom ngụy trang như laptop từ các nước Hồi Giáo gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar.Tuần qua, bộ trưởng nội an là cựu Tướng James Kelly tuyên bố: các nước liên quan có thể đuợc rút tên trong danh sách 10 phi trường nếu đáp ứng các đòi hỏi an ninh mới – bộ trưởng Kelly nhấn mạnh: nguy cơ là thật, các nước phải thấy là nghiêm trọng.Các viên chức hàng không cảm thây quan ngại về các biện pháp an ninh ngặt nghèo hơn với 280 phi trường có đường bay tới Hoa Kỳ – theo lời họ, an ninh tại phi trường là quan trọng hơn.