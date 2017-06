58% Dân Mỹ Chọn Obamacare, Chỉ 28% ưa Dự Luật Cộng Hòa

WASHINGTON - Đứng trước nguy cơ nổi dậy trong đảng, giới lãnh đạo phe đa số CH tại Thượng Viện quyết định hoãn tổ chức bỏ phiếu quyết định dự thảo luật “Better Care Reconciliation Act - hay BCRA” qua sau lễ Độc Lập vì nhận biết không thu đủ số phiếu ủng hộ cần thiết.Nhưng thành phần không tán đồng đề luật áp đặt đã có chủ ý, không định thay đổi lập trường.Văn bản BCRA đuợc trưởng khối đa số Mitch McConnell công bố hôm Thứ Năm tuần qua đã đuợc Phòng ngân sách QH (hay CBO) luợng giá, hầu như không hấp dẫn hơn dự thảo “American Health Care Act - hay AHCA” đã đuợc thông qua Hạ Viện từ nhiều tuần trước với đa số chênh lệch chỉ 4 phiếu.Dù BCRA có khác AHCA, luật y tế hiện hành “Affordable Care Act - ACA” do TT Obama ký ban hành đuợc công chúng ưa chuộng hơn, theo kết quả thăm dò của AOL News. Ban khảo sát dân ý ghi: 58% cử tri chọn ACA quen gọi bằng tên ObamaCare – 28% chọn BRCA, thua 30% và 14% không dứt khoát. Các nhà khảo sát nhận thấy công chúng đánh giá BCRA tương tự AHCA – kết quả thăm dò loan báo ngày 10-5 cho thấy 60% công dân không tán đồng AHCA, chỉ 31% nhận xét thuận lợi, và 9% không ý kiến.Ít nhất 6 nghị sĩ CH xác nhận không chấp nhận BCRA – hôm Chủ nhật, nghị sĩ Bernie Sanders, nguyên ứng viên TT năm 2016, tuyên bố qua MSNBC “Không có cách nào trên trái đất này có thể thông qua BCRA - cử tri không biết các nội dung của đề luật ấy. Chúng ta cần thảo luận nghiêm trang”.Cần nhắc lại: BCRA là kêt quả của những buổi họp kín các nghị sĩ CH.Liên quan đến dự luật BCRA, một bản tin khác cho biết rằng từ sáng sớm Thứ Tư, TT Trump phóng twitter đả kích báo New York Times về tin ám chỉ ông không dự phần hoàn toàn trong cuộc vận động thông qua luật y tế mới – twitter lúc 3 giờ 58 phút sáng ghi đại ý “1 phần của truyền thông bịa đặt muốn nói tôi không hoàn toàn can dự đề luật y tế. Sai. Tôi biết rõ vấn đề và muốn thắng lợi cho quốc dân”.Theo bản tin của NYT, hầu như ông Trump đứng bên lề cuộc tranh luận bản dự thảo BCRA.1 nghị sĩ CH ủng hộ BCRA gặp mặt ông Trump hôm Thứ Ba kể lại: ông Trump không nắm vững 1 số điểm căn bản của đề luật BCRA.Trong twitter sáng sớm Thứ Tư, ông Trump nêu tên cụ thể báo NYT, tố cáo NYT viết tin sai lạc nối tiếp về ông mà không gọi điện thoại để kiểm chứng các dữ kiện.Mặt khác, ông Trump nhận biết văn bản BCRA khó thông qua Thượng Viện – ông họp 52 nghị sĩ CH tại Bạch Ốc vài giờ sau khi thủ lãnh đa số Mitch McConnell loan báo dời cuộc biểu quyết BCRA đến sau lễ Độc Lập. Ông Trump tuyên bố với họ “Sẽ là tuyệt nếu chúng ta làm xong việc này. Nếu không là chẳng sao, tôi hiểu rất rõ”.Tin AOL News sáng Thứ Tư ghi: 9 nghị sĩ CH không ủng hộ BCRA.