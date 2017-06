11,000 Người Cấp Cứu Vì Pháo Bông Năm Rồi

WASHINGTON - Hôm Thứ Ba là 1 ngày xấu với hình nộm và dưa hấu - ủy hội an toàn tiêu thụ phẩm (CPSC) đốt pháo bông tại National Mall để lưu ý công chúng về yếu tố an toàn khi dùng pháo bông.1 tuần trước lễ Độc Lập, tổ pháo bông của CPSC cho nổ tung hình nhân và dưa hấu để nhắc nhở mọi người về các thiệt hại tiềm ẩn của pháo bông - pháo bông loại M-1000 là rất mạnh, như bom.CPSC cho biết: tai nạn pháo bông đưa hơn 11,000 người đi cấp cứu trong năm qua, 2/3 trong số này đuợc ghi nhận trước và sau ngày lễ 4-7. Trung bình 250 người bị thương hàng ngày trong thời gian trước và sau lễ - đa số thương tích xảy ra với tay và ngón tay. 900 nạn nhân bị phỏng nặng vì thuốc nổ kích hoả phóng ra nhiệt độ rất cao.Năm 2016 ghi nhận 4 tai nạn chết người – anh Stephen Goodman 27 tuổi là cư dân Georgia tử thương ngày New Year, khi đặt 1 hoả tiễn trên đầu để phóng pháo bông.Chuyên gia lưu ý: không mua pháo lậu, không cho trẻ em châm ngòi.