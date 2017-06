Anh, Đức, Tây Ban Nha: Bắt 6 Người Tình Nghi Khủng Bố

MADRID - Cảnh sát Tây Ban Nha mở hành quân an ninh chống lại 1 tổ khủng bố nằm vùng tại đảo Mallorca - cảnh sát các nước châu Âu bắt 6 người tình nghi, gồm 1 thủ lãnh là công dân Anh.Nhóm của 6 nghi can điều hành 1 mạng luới tuyên truyền và tiếp tay tuyển tân binh cho ISIS.Bộ nội vụ Tây ban Nha xác nhận: 4 tình nghị bị bắt tại Mallorca, 2 tên kia bị bắt tại UK và Đức. 1 thanh niên Tây Ban Nha 28 tuổi bị bắt tại Dortmund, công tố Đức sở tại đang xem xét khả năng dẫn độ cho Madrid.Tại Birmingham, cảnh sát UK bắt 1 giáo sĩ Salafist 44 tuổi đuợc tin là tổ trưởng nằm vùng.Bộ nội vụ Tây Ban Nha tiết lộ: tiến trình theo dõi và điều tra bắt đầu năm 2015 khi các nghi can đuợc nhận diện qua các video ám chỉ 6 người này là đội viên hay cảm tình viên của ISIS – họ từng thực hiện video cổ vũ jihad và khuyến khích tấn công thí mạng tại châu Âu.Tuần qua, cảnh sát Tây Ban Nha bắt 3 nghi can khủng bố là người Morocco đuợc mô tả như là cực kỳ nguy hiểm.