Các Doanh Nghiệp Nhiều Nước Bị Nhu Liệu Độc Tấn Công

KIEV - Nhiều doanh nghiệp khắp thế giới bị tấn công mạng, bị thiệt hại gây ra bởi “nhu liệu độc” phát sinh trước tiên từ Ukraine.1 liệu pháp dễ sử dụng đã đuợc xác nhận, nhưng các chuyên gia đang tìm kiếm công cụ hữu hiệu chống lại Petya.Cổ phiếu giảm giá tới mức thấp nhất 2 tháng tại châu Âu từ sau khi tấn công mạng bằng Petya bắt đầu lúc 2 giờ chiều Thứ Ba gây tê liệt các hệ thống máy điện toán của Nga và Ukraine.Trang mạng an ninh Bleeping Computer cho hay: liệu pháp là tạo ra 1 hồ sơ đơn, nhưng không bảo đảm ngăn ngừa Petya lan sang máy khác.Tuy nhiên, các nhà chuyên môn chưa thể định vị yếu tố có thể tiêu trừ hoàn toàn nguy cơ tấn công ngẫu nhiên của Petya.Ukraine là mục tiêu bị tấn công mạnh nhất – ngân hàng quốc gia xác nhận 5, 6 ngân hàng thương mại bị tấn công hồi sáng Thứ Ba. Nhưng, các hệ thống điện toán đã đuợc khôi phục hoàn toàn.Tại Nga, công ty năng luợng quốc doanh Rosneff báo tin trước tiên nhu liệu độc Petya tấn công.Theo công ty an ninh mạng Kaspersky Lab, hơn 60% nạn nhân là tại Ukraine, hơn 30% tại Nga – các mục tiêu khác gồm Ba Lan, Italy, Đức. 1 số bệnh viện Hoa Kỳ bị tấn công.Tin tặc đòi tiền chuộc trị giá 300 MK bằng tiền ảo bitcoin với mỗi máy.1 trận tấn công tương tự trong Tháng 5 ảnh hưởng 200,000 nạn nhân tại 150 quốc gia gây ra bởi nhu liệu độc gọi bằng tên WannaCry.Microsoft đã phổ biến nhu liệu hàn gắn gọi là MS 17-010.Cuộc phòng ngừa tấn công mạng đưa tới bùng nổ thị trường an ninh mạng trị giá ước luợng 120 tỉ năm nay, tăng hơn 30 lần so với thập kỷ trước.Tại Hoa Kỳ, hãng giao nhận bưu phẩm FedEx xác nhận các hoạt động tại TNT Express bị gián đoạn, nhưng dữ liệu không bị xâm nhập và đánh cắp.Từ trụ sở Hoà Lan, TNT Express báo tin hôm Thứ Ba: virus gây gián đoạn. Các vệ tinh khác của FedEx không bị tấn công.