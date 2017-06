Quận Cam: Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ Vovinam Lần Thứ 57, Kỷ Niệm 18 Năm Thành Lập TTHL.Vovinam-Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học

Trong lễ tưởng niệm.

Westminster (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017 tại Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam – Việt Võ Đạo số 14072 Chestnut St, Westminster đã long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ môn phái lần thứ 57 và Kỷ Niệm 18 năm thành lập Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam – Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học.Điều hợp chương trình do Võ Sư Phạm Văn Thành Giám Đốc Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam-Việt Võ Đạo và Võ Sư Nha Sĩ Cao Minh Hưng (Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ).Tham dự lễ tưởng niệm Võ Sư Cao Minh Hưng cho biết có các võ sư niên trưởng Vovinam: Kiều Công Lang, Trần Thế Phượng, Nghiêm Văn Hùng, Nguyễn Văn Hoàn, các võ sư thuộc Trung Tâm Lạc Hồng Los Angerles: Lê Huy, Trần Trung Triết, Lê Thịnh, Bùi Văn Tâm, Richard Long Phạm, Angela T. Nguyễn, Tân Nguyễn.Về dân cử có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng TP Westminster, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove và là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, ông David Nguyễn, đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, anh Billy Lê, đại diện Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn. Cựu Đại Tá Nguyễn Ngọc Thiệt (cựu Chỉ Huy Trưởng Binh Chủng Quân Cảnh), Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội trưởng Hội Đền Thờ Đức Thánh Trần, cô Linh Nga (CEO 9669 Films) và một số thành viên Hội Ái Hữu Quân Cảnh QL/VNCH một số các cơ quan truyền thông, các võ sinh và gia đình.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Việt Võ Đạo Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, những anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì lý tưởng tự do trong đó có võ sư Lê Sáng, Trần Huy Phong và các môn sinh đã quá vãng.Tiếp theo võ sư Phạm Văn Thành thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn quý võ sư, quý vị quan khách cùng toàn thể tham dự, Ông cho biết: “Hàng năm vào thời điểm này, toàn thể môn đồ Vovinam trên khắp thế giới đều một lòng hướng về ngày Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, Sáng Tổ của môn phái Việt Võ Đạo. Trong khung cảnh đơn sơ, thân tình nhưng trang nghiêm và ấm cúng, các môn đồ Vovinam quy tụ về đây, cùng dâng nén hương lên Sáng Tổ, lắng lòng, tưởng niệm và ghi nhớ công đức người đã khai sáng ra môn Việt Võ Đạo. Trong tâm tình ấy, chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc Lễ Tưởng Niệm sáng Tổ lần thứ 57 và Kỷ Niệm 18 năm thành lập Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam - Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học.”Sau đó nghi thức tưởng niệm bắt đầu, võ sư Phạm Văn Thành lên trước bàn thờ có chân dung sáng tổ Nguyễn Lộc dâng hương tưởng niệm, tiếp theo các võ sư, quý vị dân cử, quan khách, thân hữu và các võ sinh lần lượt lên dâng hương.Sau nghi thức dâng hương, võ sư Nguyễn Văn Hoàn lên tuyên đọc tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc.Trong phần tiểu sử có đoạn cho biết: Sáng tổ Nguyễn Lộc thành lập môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo trên tinh thần chống Pháp xâm lược, bảo vệ tổ quốc Việt Nam, là môn võ do người Việt sáng lập với châm ngôn “rèn luyện thanh niên Việt với bàn tay thép và trái tim từ ái.”Do đó, thực dân Pháp lúc bấy giờ rất sợ nên đã ra lệnh cấm không cho võ sư Nguyễn Lộc quảng bá môn võ này. Nhưng càng cấm, Vovinam càng phát triển vì thế hệ thanh niên thời bấy giờ đã sớm nhận ra nỗi nhục của người dân mất nước, nên đã hăng hái tập luyện võ công chờ ngày ra tay đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi.Được biết: “Sáng tổ Nguyễn Lộc sinh ngày 8 tháng 4 năm 1924 tại Sơn Tây trong lúc đất nước nhiểu nhương, ông đã bỏ ra nhiều năm bí mật nghiên cứu tinh hoa của các môn phái võ thuật khác nhau nhằm hình thành một hệ thống võ đạo riêng cho dân tộc đó là Việt Võ Đạo. Mùa Thu năm 1939, ông công khai ra mắt công chúng trong một buổi biểu diễn tại nhà hát lớn Hà Nội và đã được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó các lớp huấn luyện được liên tiếp mở ra và đã đón nhận các thanh thiếu niên đến tham gia luyện tập...”Đến nay Vovinam Việt Võ Đạo đã trở thành môn võ thuật quốc tế, nhiều quốc gia Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Mỹ Châu đều có những Trung tâm võ thuật Vovinam -Việt Võ Đạo.”Việt Võ Đạo được huấn luyện về ba phương diện: Thứ nhất là Võ Lực: Luyện cho các em một thân hình rắn chắc, một sức lực mạnh mẽ, dẻo dai, một thân thể tráng kiện và lành mạnh. Thứ hai là Võ Thuật: Huấn luyện cho các em một kỹ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và đầy tự tin. Thứ ba là Võ Đạo: Rèn luyện cho các em một tinh thần cao thượng, một ý chí quật cường, một tinh thần kỷ luật tự giác, một nếp sống hợp quần, một đức độ khoan dung và từ ái.Võ sư Phạm Văn Thành cũng trình bày về các sinh hoạt nổi bật của Trung Tâm Vovinam như tham gia các buổi trình diễn Vovinam trong các lễ Quốc Tổ Hùng Vương, Lễ giỗ Đức Trần Hưng Đạo, giỗ Hai Bà Trưng, các sinh hoạt Hội Tết Sinh Viên, diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa, Tết Trung Thu v.v..Tiếp theo phần phát biểu của các vị dân cư, sau đó qúy vị nầy trao tặng Võ sư Phạm Văn Thành Bằng Tưởng Lục để ghi nhận công lao đóng góp của Trung Tâm Vovinam NBH cho thế hệ trẻ.Sau đó Võ sư Phạm Văn Thành trao tặng kỷ vật cho quý võ sư niên trưởng và tặng các vị quan khách, thân hữuChương trình tiếp theo là lễ thăng cấp cho khóa I-2017, trao qùa lưu niệm và biểu diễn võ thuật, chụp hình lưu niệm.Mọi chi tiết liên lạc: Võ Sư Phạm Văn Thành (714) 487-8713, Email: thanhphamvvn@yahoo.com