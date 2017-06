Vinh Danh Cờ vàng VNCH Tại Học khu East Side, San Jose

Trong lễ vinh danh Cờ Vàng VNCH.

Bài: Lê BìnhHình: Nê DưMột buổi lễ đã được tổ chức để vinh danh và công nhận lá cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của cộng đồng Việt Nam trong phạm vi học đường thuộc khu học chánh East Side vào lúc 2 giờ chiều ngày Chúa nhật 25/6/2017 tại Hí Viện Student Theater Yerba Buena High School, trên đường Lucretia Ave., San Jose.Hiện diện trong buổi lễ ngoài hàng trăm đồng hương, còn có các vị đại diện Học Khu East Side: Persident: Frank Biehl, Vice President: J. Manuel Herrera, Clerk: Pattie Cortese, và các Ủy Viên: Lân Nguyen, Vân Lê; các Dân Biểu California: Kansan Chu, Ash Kalra, và các vị nhân sĩ trong cộng đồng: Cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn, Cựu Th.Tướng Nguyễn Khắc Bình, Cựu LS Hoàng Cơ Long, Cụ Võ Tư Đản, Ông Lê Đình Thọ TTK/LHCQN, Ông Trần Song Nguyên Hội BĐQ, Ông Phát Kiên Hội TQLC, Ông Thái Văn Hòa CSQG, Ông Nguyễn Công Khanh CĐNVQG/Bắc CA…và các hội đoàn: Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc CA, Hội Biệt Động Quân, Hội TQLC, Hội Địa Phương Quân & Nghĩa Quân, Hội Hải Quân Bạch Đằng, Hội Nữ Quân Nhân San Jose, Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Bắc CA, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện CSQG Bắc CA, Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc CA, Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Bắc CA, Hội Phụ Nữ Hải Ngoại Bắc CA, Hội Tây Sơn Bình Định, Hội Nữ Quân Nhân Bắc CA, Hội Ái Hữu Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến Tại VN Chapter 201…và giới truyền thông Baó Chí Việt Ngữ.Mở đầu buổi lễ, hai lá đại kỳ Việt Mỹ được các cựu quân nhân rước lên sân khấu cùng hàng trăm lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được các nam nữ thanh niên rước lên dàn thành hai hàng cờ tràn ngập sân khấu, đã tạo cho quang cảnh thêm trang nghiêm hùng tráng. Sau phần nghi thức khai mạc chào cờ, do Hội Hải Quân Bặch Đằng đảm trách, Ban Tổ Chức mời 6 vị khách cựu chiến binh, trong đó có 1 thương phế binh, chiến đấu ở Việt Nam, nhận những vòng hoa, và lời cám ơn của cộng đồng người Việt về những sự gian khổ, hy sinh của họ và sau đó mời các cựu quân nhân Việt Nam phát biểu cảm tưởng. Tiếp theo, 5 Ủy Viên Giáo Dục thuộc Học Khu East Side đã ủng hộ nghị quyết công nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của cộng đồng người Việt trong phạm vi học khu, lên sân khấu, và mỗi vị nhận một món quà nhỏ: Một chiếc cà-vạt có hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng nhân dịp nầy, những cựu quân nhân đại diện các quân binh chủng VNCH hiện diện, được mời lên sân khấu nhận những vòng hoa như một lời cảm ơn của cộng đồng người Việt.Sân khấu và hội trường tràn ngập Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ tượng trưng cho tự do và dân chủ của CĐVN tại địa phương, được phất cao với niềm tự hào.Trong phần phát biểu, Ủy viên Giáo Dục Học Khu East Side, Vân Lê, người đã vận động và bảo trợ Nghị Quyết Cờ Vàng, đã đọc bài diễn văn cảm tạ. Cô phát biểu: “Ngày hôm nay Vân Lê rất tự hào và hãnh diện đã vận động được nghị quyết vinh danh lá cờ Vàng lần đầu tiên trong học đường và trong học khu East side, và là nghị quyết đầu tiên trên nước Mỹ, và đã vận động các UVGD của 2 học khu láng giềng là Học khu Alum Rock và Franklin McKinley đã đồng thuận biểu quyết 5/5 cho nghị quyết cờ Vàng Trong học khu của họ, và hy vọng chiến dịch này sẽ lan rộng trong các học khu khác cũng như đại học trên toàn nước Mỹ và một ngày không xa lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ tung bay trên đất nước VN…”Cô Vân Lê còn cho biết trêm: “Ngoài việc vinh danh lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nghị Quyết còn vinh danh những đóng góp của ngừơi Mỹ gốc Việt. Điều quan trọng trong nghị quyết nầy có phần 3 như sau: “Hội Đồng quản trị Học khu khuyến khích công nhận, tưởng niệm và vinh danh lá cờ Truyền Thống là biểu tượng Tự Do, cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và tưởng nhớ ngày Kỷ Niệm Saigon thất thủ. Ngày 30 tháng 4, 1975, hàng năm tại các trường trong Học khu bao gồm việc giảng dạy và thảo luận về tầm quan trọng sự ảnh hưởng của ngày Saigon thất thủ đối với cuộc sống của người Mỹ gốc Việt và sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong việc làm phong phú thêm nền Văn Hoá, ngôn ngữ và quan điểm đa dạng của cộng đồng chúng ta và tại các trường trong Học khu. Xin tất cả quí vị, cơ quan truyền thông, hội đoàn, cá nhân giúp phổ biến để thế hệ tương lai sẽ hiểu thêm về sự thật của lịch sử và không quên công ơn của ông bà, cha mẹ và gia đình đã hy sinh để ngày hôm nay các em hưởng được một không khí trong lành, một nền học vấn tốt đẹp, tự do và dân chủ.”Buổi lễ chấm dứt với phần văn nghệ đặc biệt nói lên sự hy sinh của quân dân VNCH trong cuộc chiến chống cộng trước năm 1975 qua các nhạc phẩm hùng tráng, và hoạt cảnh “vượt biên-đoàn tụ” đầy máu và nước mắt của người Việt tị nạn. [LB]