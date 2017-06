Hãng LG Sẽ Sản Xuất Bảng Mạch Điện Chủ Cho iPhone 9

Khoảng cuối tháng 06/2017, nguồn tin nội bộ LG Innotek cho biết sẽ bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt bo mạch in dạng dẻo vào năm 2018, nhằm trở thành một trong những nhà sản xuất cung cấp bảng mạch lớn nhất của iPhone 9.Nguồn tin cũng tiết lộ rằng LG Innotek đang gần hoàn thiện quá trình phát triển của bo mạch in dạng dẻo đầu tiên của hãng, và nhiều khả năng sẽ mang đến sự đột phá mới trong lĩnh vực bo mạch vào nửa cuối năm 2017. LG Innotek đang nỗ lực để trở thành nhà phân phối bảng mạch lớn nhất cho cả Apple và cả LG Electronics. Đồng thời, LG Innotek sẽ bước vào lĩnh vực mà Samsung đang thống trị; toàn bộ linh kiện bo mạch của iPhone 8 trong năm 2017 đều do Samsung chịu trách nhiệm sản xuất.LG Innotek được cho là sẽ đưa dây chuyền sản xuất bo mạch in dẻo cho smartphone vào năm 2018. Với hy vọng trở thành nguồn phân phối cho iPhone của Apple, LG Innotek sẽ phải cạnh tranh với Samsung Electro-Mechanics.Theo nguồn tin, LG Innotek đã gần hoàn thiện quá trình phát triển bo mạch in dạng dẻo và nhiều khả năng sẽ gây chấn động trong giới chuyên môn vào nửa cuối năm 2017. LG Innotek đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất chính cho cả Apple và công ty anh em LG Electronics. Việc Apple chuyển sang sử dụng tấm nền OLED cho iPhone 8 trong năm 2017 đã khiến hãng buộc phải thay đổi mã nguồn của bo mạch chủ vì chúng không còn tương thích với màn hình mới.Thời gian ban đầu đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng thế hệ iPhone 2017 sẽ có màn hình cong tràn tương tự như dòng sản phẩm Galaxy S và Note của Samsung, nhưng gần đây đã có rất nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy màn hình của máy sẽ chỉ được vát cong 2.5D tương tự như iPhone 7. Hồi tháng 05/2017, một số nguồn tin khẳng định rằng Apple và Samsung đã đàm phán để sản xuất thế hệ smartphone tiếp theo sẽ có 2 màn hình OLED với kích thước mới là 5.28 inch và 6.46 inch.Theo: Nguoivietphone.com