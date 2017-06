Trump Làm Hình Ảnh Nước Mỹ Sa Sút Nhất

WASHINGTON - Hình ảnh Hoa Kỳ trên thế giới sa sút từ ngày tỉ phú New York trở thành chủ nhân Bạch Ốc – đa số dân các nước không tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của TT thứ 45, theo phân tích từ cuộc khảo sát của Pew.5 tháng sau ngày TT Trump tuyên thệ nhậm chức, khảo sát tại 37 nước cho thấy xếp hạng thuận lợi với chính quyền Washington đã giảm xuống ở mức 49% so với 64% trong thời kỳ TT Obama nắm quyền, là mất 15 điểm. Sự sút giảm là nhiều hơn tại 1 số đồng minh thân thiết, gồm Mexico, Canada ở Bắc Mỹ, và Đức, Tây Ban Nha ở châu Âu.Tỉ phú Trump tranh cử TT với khẩu hiệu “Make America Great Again” và tuyên thệ nhậm chức với khẩu hiệu “America First”. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, TT thứ 45 đuợc tiếp đón nồng nhiệt tại vương quốc Saudi Arabia, nhưng bị lạnh nhạt tại châu Âu vì các bất đồng về mậu dịch và về biến đổi khí hậu.30% công dân Mexico có nhận xét thuận lợi về TT Trump so với 66% dành cho TT thứ 43. Tại Canada và Đức, các tỉ lệ tương ứng là 43% và 35%, cùng giảm 22 điểm.Biên bản của Pew ghi: sự sút giảm là rộng khắp, từ Nam Mỹ, Bắc Mỹ tới châu Âu, châu Á cũng như châu Phi. Cuộc thăm dò thực hiện với 40,447 ngưòi giữa ngày 16-2 và ngày 8-5 ghi: chỉ 22% tin rằng ông Trump biết hành động đúng về các vấn đề thế giới – tỉ lệ tương ứng của ông Obama là 64%. Tỉ lệ tin cậy TT Putin và lãnh tụ Xi là 27% và 28%, đều cao hơn ông Trump. Tỉ lệ tin cậy ông Trump thấp nhất là tại Mexico.Nhìn chung, 75% người ngoại quốc đánh giá TT thứ 45 là “con người trịch thượng”, 65% mô tả ông là thiếu bao dung, và 62% nhận thấy là “nguy hiểm”. 72% phản đối ông Trump về ý định giải kết với các thương ước đa phương – 62% phản đối chính sach hạn chế di trú.Trong khi đó, Bắc Hàn mô tả định hướng “America First” của TT Trump là Tân Đức Quốc Xã thế kỷ 21.Thông tấn chính thức KCNA gọi chính sách của TT Trump là 1 phiên bản mới của Nazism, vuợt xa về bản chất tàn bạo và chuyên quyền.Truyền thông Bắc Hàn cũng mô tả các trừng phạt của Hoa Kỳ là vô luân, vô nhân đạo hơn cả cuộc vây hãm Leningrad của binh lực Hitler thời thế chiến.Bài viết tựa đề “American First là Nazism của thế kỷ 21” cũng đả kích chính quyền Trump về quyết định giải kết với hiệp ước khí hậu Paris, là mở rộng các hành động bất chấp luật pháp quốc tế và các hiệp ước quốc tế.