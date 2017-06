VN: Hồi Ký “Một Cơn Gió Bụi” Của Trần Trọng Kim In Rồi, Bị Thu Hồi

Cố sử gia Trần Trọng Kim đã từng nói đến những thủ đoạn gian ác của Đảng CSVN trong cuốn hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” nên cuốn sách này sau khi xuất bản đã bị thu hồi tại Việt Nam, theo một bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin viết rằng, “Ngày 26 tháng sáu, năm 2017, báo chí Việt Nam đưa tin quyền hồi ký Một Cơn Gió Bụi của nhà sử học Trần Trọng Kim, được công ty cổ phần văn hóa Phương Nam ấn hành, nhưng bị thu hồi. Lý do chính được Cục xuất bản đưa ra là nội dung không phù hợp.“Cho xuất bản rồi dừng lại, hoặc thu hồi“Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của nhà sử học Trần Trọng Kim ra đời vào năm 1949, mô tả những diễn biến thời cuộc, chính trị tại Việt Nam diễn ra từ năm 1940 đến năm 1948. Trong giai đoạn này ông có đảm nhận chức vị Thủ tướng vào năm 1945, trước khi chính phủ của ông do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu thoái vị, nhường quyền lực lại cho mặt trận Việt Minh do đảng cộng sản lãnh đạo sau cuộc cách mạng tháng tám.“Chính phủ của ông Trần Trọng Kim bị các nhà sử học của nhà nước Việt Nam xem là một chính phủ do Nhật Bản dựng lên khi họ chiếm đóng Đông Dương trong giai đoạn thế chiến thứ hai.“Sau khi chính phủ Trần Trọng Kim bị giải tán, ông lưu lạc sang Singapore, Hồng Kong, rồi Phnom Penh, trở về Việt Nam và mất tại Đà Lạt vào năm 1953.”Bản tin RFA cho biết thêm một số thông tin trong cuốn hồi ký đã bị thu hồi đề cập đến Đảng CSVN như sau.“Hồi ký Một Cơn Gió Bụi gồm 11 chương trong đó có 3 chương có đề cập đến những người cộng sản và đảng cộng sản.“Trong chương thứ tư, ông Trần Trọng Kim kể lại cuộc tiếp xúc với một người cộng sản sau năm 1945, người này nói với ông rằng với phương cách đấu tranh giành độc lập của đảng cộng sản thì dù có hại cũng không sao, miễn là cuối cùng đi đến thắng lợi, dù có chết đến 9 phần 10 người Việt Nam.“Trong chương thứ sáu, ông Trần Trọng Kim mô tả cuộc tổng tuyển cử do mặt trận Việt Minh, mà nòng cốt là đảng cộng sản tổ chức. Ông gọi đây là một cuộc bầu cử kỳ cục, khi các nhân viên Việt Minh đứng ở các phòng phiếu dọa nạt người dân, bắt người dân phải bầu cho họ.“Trong chương thứ bảy, ông mô tả chủ nghĩa cộng sản giống như là một tôn giáo, mà những người đi theo nó không cần phải suy nghĩ mà phải tuân lệnh.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Tuy nhiên cũng có một quyển sách của ông Trần Trọng Kim đã được xuất bản trong nước, và vẫn phát hành cho đến nay, đó là quyển Việt Nam sử lược.”