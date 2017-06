QH Mỹ Đòi TT Trump Can Thiệp Đưa Lưu Hiểu Ba Qua Mỹ Trị Bệnh; TQ Cho Thân Nhân Thăm Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba Bị Ung Thư Gan Thời Kỳ Cuối Đang Điều Trị Tại Bệnh Viện

BEIJING - Nhà tranh đấu nhân quyền Lưu Hiểu Ba, là khôi nguyên Nobel Hoà Bình, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã đuợc đưa từ nhà tù qua bệnh viện.Chính quyền Trung Cộng cho phép thân nhân thăm người bệnh họ Lưu, theo tin từ luật sư.Phóng viên của cơ sở truyền thông Đức DW đã tiếp xúc luật sư Mo Shaoping, và đuợc cho biết: ông Lưu đuợc xác nhận mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hôm 23-5, các thủ tục chuyển ông Lưu từ nhà giam sang bệnh viện hoàn tất trong tuần qua.Luật sư Mo xác nhận nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng đuợc đưa tới điều trị tại 1 bệnh viện của thành phố Shenyang (tỉnh Liaoning), và gia đình có thể lui tới để thăm.Về câu hỏi ông Lưu có thể rời bệnh viện hay không, luật sư Mo trả lời “Không thể thảo luận khả năng này ngay bây giờ”. Theo lời ông Mo, trên nguyên tắc là có thể khi nằm viện không là cần thiết và chuyển sang quy chế bệnh nhân ngoại trú, nhưng trường hợp tù nhân họ Lưu đã khác.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC tiếng Việt hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Bắc Kinh đáp trả Washington đã đưa ra "nhận xét thiếu trách nhiệm" sau khi Hoa Kỳ chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với ông Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động bị giam giữ được trao giải Nobel hòa bình.“Nhà hoạt động chính trị, người phải chịu mức án 11 năm tù vì tội lật đổ do kêu gọi dân chủ cho Trung Quốc, được chuyển tới bệnh viện sau khi bị chẩn đoán ung thư gan.“Vợ ông, bà Lưu Hà, bị quản chế tại gia, cho biết không còn kịp cứu chữa cho ông.“Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc "trả tự do thực sự" cho hai vợ chồng."Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả ông Lưu và cho phép vợ ông, bà Lưu Hà không bị quản chế tại gia," phát ngôn viên Hoa Kỳ, bà Mary Beth Polley nói.“Một số chính trị gia Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc cho ông Lưu ra nước ngoài chữa bệnh. Ông Lưu Hiểu Ba là nhà bất đồng chính kiến, một trong những nhân vật chủ chốt trong đợt biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.“Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng chỉ trích kêu gọi này: "Trung Quốc là quốc gia có luật pháp. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tất cả các quốc gia khác nên tôn trọng sự độc lập về tư pháp và lãnh thổ của Trung Quốc, và không nên dùng những trường hợp cá nhân để can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc."”Ngoài ra, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 28 tháng 6 viết rằng, “Một ủy ban lưỡng đảng của quốc hội Mỹ chuyên về Trung Quốc hôm 26/6 kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy tức tốc tìm cách đưa hai vợ chồng ông Lưu sang Mỹ để tìm hiểu khả năng điều trị, cùng với 4 nhà bất đồng chính kiến khác 'đang đối mặt với những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng'.“Tuyên bố của ông Marco Rubio, Chủ tịch Ủy Ban Hành pháp Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc, nói: "Tôi kêu gọi Tổng thống Trump tìm cách đưa ngay ông Lưu sang Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo".“Ông Chris Smith, đồng chủ tịch ủy ban, nói vợ của ông Lưu cũng phải được phép đi Mỹ.