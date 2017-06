Anh Quốc: Kiều Dân Liên Âu Muốn Lưu Trú Phải Làm Thủ Tục

LONDON - 1 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Thủ Tướng Theresa May xác nhận kiều dân EU có thể tiếp tục lưu trú, nhưng phải làm thủ tục mới về quy chế di trú.Bà xác nhận: chính sách di trú 17 điểm sẽ giải quyết ổn thỏa các quan ngại của khoảng 3 triệu kiều dân EU đang sinh sống tại vuơng quốc.Sau khi UK chính thức ly thân với EU, kiều dân EU phải làm đơn xin cấp thẻ căn cước đặc biệt xác nhận quy chế của mình.Nhà lãnh đạo hành pháp UK khẳng định: không muốn thấy kiều dân EU phải ra đi khi tiến trình Brexit hoàn tất - nhưng, bà May xác quyết: đề nghị nghiêm chỉnh và công bằng của EU không là vô điều kiện, và UK muốn 1 cuộc thương luợng với Brussels để bảo đảm các quyền của kiều dân Anh sinh sống tại các nước thành viên EU.Từ sáng Thứ Hai, Thủ Tướng May đã thỏa thuận với Liên Minh Dân Chủ (là đảng DUP) Bắc Ireland để thành lập chính phủ liên hiệp.Với Brussels, 1 vấn đề khác cần thách thức London là nhu cầu kiều dân EU đưa người phối ngẫu tới UK đoàn tụ – đề nghị của UK là lợi tức tối thiểu của người bảo lãnh là 18,600 pound (bằng 21,100 euro). Công dân Anh muốn đưa người phối ngẫu sang 1 nước thành viên EU cũng phải đáp ứng đòi hỏi tương tự về bảo đảm tài chính.