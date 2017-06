Sạt Lở, Đường Sắt, Bắt Cóc, Phá Giá, Thu Hồi Sách

Tới mùa mưa bão rồi… Bản tin TTXVN báo nguy về: Nỗi lo sạt lở trong mùa mưa bão ở Cà Mau…Sạt lở ven sông, ven biển tại Cà Mau diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa đời sống của hàng trăm ngàn hộ dân và còn khiến Cà Mau mỗi năm mất hàng trăm ha đất. Diễn biến ngày càng phức tạp.Cà Mau là tỉnh có hệ thống sông ngòi chằng chịt với hơn 10.000 km chiều dài sông, rạch. Chỉ tính riêng trong năm 2016, tại tỉnh Cà Mau, sạt lở đất ven sông đã xảy ra với tổng chiều dài gần 4.800 m, ảnh hưởng trực tiếp lên hơn 1.000 hộ dân sinh sống, buôn bán và sản xuất trong khu vực. Bên cạnh đó, theo khảo sát thực tế, 105 km bờ biển đã bị sạt lở, trong đó bờ biển Tây dài 57 km, bờ biển Đông dài 48 km. Triều cường dâng làm tràn, bể 14.013 m bờ bao, làm thiệt hại 2.373 ha diện tích đất sản xuất…Sài Gòn cũng quan ngại… Báo Người Lao Động ghi nhận: Giây phút dòng sông “nuốt” 5 căn nhà ở Nhà Bè…Suốt đêm 26-6, ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè là cảnh người lớn bơ phờ, trẻ em khóc thét khi phải vật vạ ngoài đường.Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở huyện Nhà Bè (TP SG) đêm 26-6 khiến 5 căn nhà bị hư hại nghiêm trọng. Sạt lở xảy ra tại khu vực ven sông Kinh Lộ, đoạn gần cầu Kinh Lộ (ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP SG).Đoạn sạt lở có chiều dài ven sông khoảng 50m, ăn sâu vào ít nhất 20 m nuốt trọn 5 căn nhà và làm 3 căn nhà khác tại khu vực này bị ảnh hưởng.Bản tin VOV kể chuyện: Thanh tra Chính phủ làm rõ tài sản của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái…Theo Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, đơn vị này đang có mặt ở Yên Bái để làm rõ nguồn gốc khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý.Liên quan vụ khối tài sản “khủng” của gia đình ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, trao đổi với báo chí, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết, đơn vị này đang có mặt ở Yên Bái để tiến hành thanh tra nguồn gốc tài sản của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.Rồi cũng sẽ êm?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Làm đường sắt 100.000 tỷ, Hà Nội cần thêm 1 triệu tỷ cho hạ tầng…Siêu dự án đường sắt đô thị Hà Nội trị giá 100.000 tỷ đồng đã được trao cho Vingroup, nhưng Hà Nội còn cần nhiều hơn thế khi kêu gọi xã hội hóa hơn một triệu tỷ đồng cho hạ tầng.Bản tin VnExpress kể chuyện: Bắt cóc con của người tình, tống tiền 100 triệu đồng…Vờ đưa nhân tình đi khám bệnh, Tiến tách đứa trẻ 3 tuổi khỏi tầm kiểm soát của mẹ, bế đưa lên xe khách rồi nhắn tin tống tiền.Ngày 26/6, Công an thành phố Ninh Bình đang tạm giữ Đặng Minh Tiến (23 tuổi) để điều tra hành vi bắt cóc tống tiền.Tiến khai có tình cảm với chị Hà (sống tại Lâm Đồng, đã ly dị) từ năm 2015. Do không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy, cờ bạc, Tiến nảy sinh ý định bắt cóc con trai 3 tuổi của chị này để tống tiền cha đứa trẻ.Báo Tiền Phong kể chuyện: Sợi polyester Việt Nam xuất sang Mỹ bị điều tra bán phá giá…Bộ Công Thương ngày 26/6 cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sợi polyester nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.Ngoài điều tra phá giá, Trung Quốc và Ấn Độ còn bị điều tra trợ cấp. Các phẩm bị điều tra gồm xơ sợi tổng hợp, chưa chải thô, chải kỹ hay sơ chế bằng cách khác để xe chỉ, không dệt hoặc hình thức sử dụng khác, làm bằng polyester có đường kính sợi nhỏ hơn 3.3 decitex.Báo Lao Động kể chuyện: Đình chỉ phát hành cuốn “Đi tìm sự thật” của Trần Nhuận Minh…Ngày 26.6, thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa đã ký văn bản gửi Nhà xuất bản Hội Nhà văn yêu cầu đình chỉ phát hành cuốn sách “Đi tìm sự thật” của tác giả Trần Nhuận Minh để thẩm định lại nội dung.Cuốn sách “Đi tìm sự thật” bị đình chỉ là do nội dung có một số ý kiến của tác giả về lịch sử không phù hợp. Trước đó, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài “Đi tìm sự thật” với tóm tắt nội dung “Tập tiểu luận là những khắc khoải, tìm tòi của tác giả với nền văn học hiện thực nước nhà” nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không đúng như đăng ký.Bản tin cũng cho biết trước đó, tập thơ “Thành phố dịu dàng” của tác giả Trần Nhuận Minh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành cũng bị thu hồi và tiêu hủy.Bản tin Infonet kể chuyện dân chơi Thanh Hóa: Mâu thuẫn khi uống bia, dùng dao phay chém đối thủ trọng thương.Trong lúc ngồi uống bia với nhau tại quán, do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, Trương Tiến Bắc (ở Thanh Hóa) đã lấy dao phay của quán đuổi chém đối thủ bị thương nặng.Báo Hà Nội Mới/Tuổi Trẻ kể chuyện: Đề nghị truy tố Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành nhận hối lộ…Qua điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng hành vi của Lê Văn Tính và Nguyễn Thị Hoàng Oanh - nguyên giám đốc Agribank Bến Thành là đưa và nhận hối lộ....Kết quả điều tra bổ sung cho thấy trong vụ án này, tổng thiệt hại của Agribank Bến Thành là hơn 358 tỉ đồng.Báo Gia Đình & Pháp Luật kể chuyện ở tỉnh Phú Yên: Thua độ bóng đá, 1 giáo viên 'phục' trước ngân hàng để cướp.Vì thua độ bóng đá hơn 300 triệu đồng, một giáo viên dạy môn vật lý tại Trường phổ thống dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên đã thực hiện hành vi cướp tài sản trước ngân hàng.Chiều ngày 26/6, cung cấp thông tin cho báo chí, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, đang làm việc với VKSND cùng cấp để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Minh Huy (40 tuổi, trú ở 12B/7 Lê Thành Phương, phường 2, TP Tuy Hòa) về hành vi cướp tài sản.Chuyện muôn đời của đàn anh phương Bắc, theo bản tin của Zing: Mận Trung Quốc tràn sang gắn mác Việt Nam.Mùa mận tại Việt Nam đã về cuối vụ, giá mận cũng theo đó mà tăng lên. Tuy nhiên, thời điểm này là lúc mận Trung Quốc ồ ạt tràn vào, gắn mác "mận Việt Nam" bán khắp các tuyến đường.Biết bao nhiêu là chuyện để lo…