Quốc Hội Anh Bị Tin Tặc Tấn Công, Cản Trở email

Khoảng cuối tháng 06/2017, một cuộc tấn công mạng đã làm vô hiệu hóa một số hoạt động thông tin của Quốc Hội Anh, làm cản trở các nhà lập pháp truy cập email của họ.Trang Telegraph cho biết, cuộc tấn công bắt đầu vào đêm ngày 23/06/2017. Lỗ hổng xuất hiện 2 ngày sau khi trang The Times đưa tin mật mã của Thủ tướng Anh cùng 8,000 quan chức chính phủ và cảnh sát khác bị rao bán trên các trang tấn công mạng của Nga. Phần lớn trong số đó có vẻ như xuất phát từ vụ tấn công mạng tuyển dụng LinkedIn hồi năm 2012.Người phát ngôn của Hạ viện Anh cho biết, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công lan rộng, chính phủ đã ngăn chặn không cho các thành viên Quốc Hội truy cập tài khoản email chính thức từ bên ngoài các trụ sở. Máy tính bên trong tòa nhà Quốc Hội vẫn hoạt động bình thường. Bà cũng cho biết chính phủ đã phát hiện nhiều nỗ lực truy cập tài khoản của người dùng trong mạng lưới máy tính Quốc Hội trái phép và đang điều tra.Cuộc điều tra có sự giúp đỡ của Trung tâm an ninh mạng quốc gia (the U.K.s National Cyber Security Centre), một nhánh của Cơ quan tình báo Anh (Government Communications Headquarters). Cơ quan tội phạm quốc gia cũng đã biết về “sự cố mạng” ảnh hưởng đến Quốc hội và đang hợp tác với Trung tâm an ninh mạng quốc gia. Theo tuyên bố cho biết: “Quốc Hội có những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ tất cả tài khoản và hệ thống, cũng như đang tiến hành các bước cần thiết về bảo đảm an toàn cho mạng lưới”.Hồi tháng 05/2017, sự cố mã độc tống tiền WannaCry đã làm ảnh hưởng đến hệ thống máy tính tại Anh và trên toàn thế giới. Dịch vụ y tế quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 40 bệnh viện bị nhiễm mã độc. Vụ tấn công đã khiến các bệnh viện phải hủy một số ca cấp cứu và quay trở về phương thức làm việc bàn giấy như trong quá khứ. Các chuyên gia bảo mật cho rằng cuộc tấn công có liên quan đến nhóm hacker Lazarus.Theo: Nguoivietphone.com