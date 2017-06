Treo Bé Gái, Tàu Vỏ Thép, Đánh Tây, Ngập Nước...

Ngôn ngang vô số chuyện bạo lực... Báo Dân Trí kể chuyện Tây Ninh: Chạy đến cứu em gái, anh trai đâm chết 2 người...Bản tin kể, khi nghe Ngọc gọi điện cầu cứu, Việt cùng cha mẹ chạy đến đưa em về. Khi đến nơi, mẹ Ngọc thấy con gái bị đánh thì chạy vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên đánh. Việt rút dao xông vào cứu mẹ và em gái, trong lúc ẩu đả đâm chết 2 người.Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Cao Quốc Việt (sinh năm 1992, ngụ An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Tuấn (sinh năm 1994) và Nhớ (sinh năm 1998, cùng ngụ thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng).Bản tin Zing kê chuyện: Chủ quán karaoke treo bé gái lên xà nhà vì nghi trộm sữa.Cho rằng bé gái 5 tuổi trộm sữa để uống, nữ chủ quán karaoke ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cột 2 tay đứa bé rồi treo lên xà nhà khiến nạn nhân gào khóc....Bé gái bị bạo hành trong clip tên Ngọc Anh (5 tuổi, quê Phú Thọ). Cháu được gia đình bà Nguyễn Thị Phượng (46 tuổi, ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường) xin về nuôi từ giữa năm 2016.Ông Thái thông tin, ngày 25/6, sau khi xuất hiện đoạn video ghi cảnh bé gái gào khóc, giãy giụa vì bị cột 2 tay rồi treo lên xà nhà, Công an huyện Vĩnh Tường cùng lực lượng chức năng 28 xã đã vào cuộc rà soát khi có thông tin cho rằng sự việc xảy ra trên địa bàn huyện này.Bản tin trên 2sao ghi nhận “Chuyện có thật: Phụ huynh mang chiếu, chăn gối và mắc võng thâu đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp1”Hàng trăm phụ huynh ở Bình Dương phải chen lấn, vạ vật thâu đêm trước cổng trường tiểu học để chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1.Báo Thanh Niên kể chuyện: Máy tàu vỏ thép 'dỏm' chênh lệch máy chính hãng 400 - 550 triệu đồng.Chiều 24.6, đại tá Đặng Ngọc Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, cho biết trong tuần tới, đơn vị này sẽ cử đại diện vào Bình Định làm việc với các chủ tàu, Sở NN-PTNT tỉnh để thống nhất phương án sửa chữa các tàu vỏ thép bị hư hỏng....Đại tá Oanh cho biết máy cũ không đồng bộ đã lắp trên tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định bị trả lại công suất 811 HP có giá chênh lệch so với máy thủy Mitsubishi cùng công suất (mà Công ty Nam Triệu vừa ký hợp đồng mua của Công ty TNHH đầu tư - thương mại Tân Trung Thịnh) khoảng 400 triệu đồng; máy cũ công suất 940 HP chênh lệch với máy mới khoảng 550 triệu đồng.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Lật thuyền, hai cha con tử vong.Lúc 9h sáng 24-6, tại sông Đăk Bla, TP Kon Tum xảy ra vụ lật thuyền đánh cá khiến hai cha con tử vong.Đến 14h cùng ngày, ông A Dot (42 tuổi, ngụ tại thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP Kon Tum) bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy thi thể...Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu A Đim, 6 tuổi, con ông A Dot và đang cùng gia đình đang tìm kiếm ông A Dot.Nhiều báo trong nước kể về các phát ngôn nổi bật trong 2 ngày xử vụ HH Phương Nga - Cao Toàn Mỹ trong đó có lúc Mỹ trả lời về 17 lần xuất nhập cảnh cùng nhau nhưng Cao Toàn Mỹ trả lời: "Tôi với cô Nga ở chung khách sạn nhưng không ở cùng phòng."Trên FaceBook có câu hỏi:Nếu chung phòng, cũng không chung giường?Nhỡ có chung giường, cũng không chung chăn gối?Nhỡ có chung chăn gối, cũng vẫn mặc áo quần đầy đủ?Nhỡ chung chăn gối và không đầy đủ áo quần, cũng không có chứng cớ gì là dan díu tình dục?Chỉ có tòa án xã hội chủ nghĩa mới tin những chuyện lạ như thế.Báo Lao Động than trời: Quá xấu hổ hai thanh niên Việt hành hung một anh Tây chảy máu mũi.Sau va chạm giao thông, nam thanh niên ngoại quốc đi xe máy và 2 người đàn ông trên ôtô đã xảy ra xô xát. "Anh Tây" bị đánh chảy máu mũi và mi mắt. Chỉ khi lực lượng chức năng có mặt, hai bên mới chịu dừng tay....nhiều người đi đường cố gắng can ngăn hai thanh niên Việt Nam, trong khi một cô gái mặc váy vàng (được cho là bạn gái của thanh niên ngoại quốc) cố đẩy bạn trai mình ra xa, tránh cuộc xô xát.Bản tin VTC kể chuyện Hà Nội: Kinh hoàng nhìn bão bụi cuồn cuộn trên đường, dân Thủ đô 'sống dở chết dở'...Đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) đoạn nối cảng Khuyến Lương đến đê Nguyễn Khoái xuống cấp nghiêm trọng, khiến bụi bay mù mịt, tai nạn liên tiếp xảy ra.Bản tin TTXVN kể chuyện: Taekwondo Việt Nam có tấm huy chương bạc đầu tiên ở giải thế giới.Một cột mốc lịch sử mới của Taekwondo Việt Nam vừa được đánh dấu với chiếc huy chương bạc nội dung đối kháng nữ - hạng cân dưới 46kg của võ sỹ Trương Thị Kim Tuyền tại giải vô địch thế giới 2017 đang diễn ra ở Hàn Quốc.Thành tích cao nhất của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường thế giới tại nội dung đối kháng trước đó chỉ là huy chương đồng (5 lần đoạt huy chương). Vì thế, thành tích của Kim Tuyền được đánh giá là bước tiến vượt bậc.Bản tin cũng nói rằng trước khi đoạt huy chương bạc lịch sử ở Hàn Quốc, nữ võ sỹ sinh năm 1997, quê ở Vĩnh Long, đã đoạt Huy chương Vàng ở cả giải trẻ châu Á lẫn giải vô địch Đông Nam Á đầu năm nay.Ngổn ngang bạo lực vậy.