An Cư Kiết Hạ: Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Huệ Quang

Trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Huệ Quang.

Santa Ana (VB)- -Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703. USA, điện thọai: (714) 530-9249, (714) 534-2525 do HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ đã tổ chức Lễ An Cư Kiết Hạ 2017 kể từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2017.Lể khai mạc đã được long trọng tổ chức vào lúc 6:30 sáng Thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2017 tại chánh diện chùa Huệ Quang.Lễ Kiết Giới An Cư năm nay có 185 Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các Chùa, Tự viện phần đông là tại Nam California và các vùng phụ cận. Chư Tôn Đức có: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, HT, Thích Phước Thuận Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ;(GHPGVNTNHK), Viện Chủ Chùa Trí Phước; HT, Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK Viện Chủ Chùa Bát Nhã; HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTNHK, Viện Chủ Chùa Phật Tổ; HT.Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý...Trước khi trường hạ khai mạc đã có một buổi họp để cung thỉnh chức sự gồm có: Thiền Chủ, Hòa Thượng Thích Chơn Thành; Đệ nhất Phó Thiền Chủ, HT. Thích Nguyên Trí; Đệ Nhị Phó Thiền Chủ, HT. Thích Quảng Thanh; Sám Chủ, HT.Thích Nhật Quang; Tuyên Luật Sư, HT. Thích Phước Thuận; Hóa Chủ, HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Chùa Huệ Quang, Trưởng Ban Tổ Chức Trường Hạ; Giáo Thọ, HT. Thích Nguyên Siêu, Xướng Ngôn Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Phụ tá Xướng ngôn viên Đại Đức Thích Huệ Đức, Thư Ký, Đại Đức Thích Huệ Đức, Sư Cô Diệu Như, Sư Cô Huệ Minh, Thủ qũy Sư Cô Như Nguyên.Ủng Hộ Trường Hạ: HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Giác Sĩ, HT. Thích Huệ Minh.Ban Giáo Thọ Tăng Ni: HT. Thích Quảng Thanh, HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Nguyên Siêu, Ni Trưởng Như Hương, Ni Trưởng Như Định, Ni Sư Minh Huệ.Ban Giáo Thọ Phật Tử: Thượng Tọa Thích Ân Long, Đại Đức Thích Thường Trí, Đại Đức Thích Minh Chánh.Chương trình Kiết Giới An Cư dành cho chư tôn đức Tăng Ni, nhưng trong những giờ như: Tụng niệm, Tọa thiền, Nghe pháp và thực tập trai đường cũng có một số Phật tử tham dự.Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cho biết: “Vâng lời Phật dạy, hằng năm Chư Tăng Ni dù ở bất cứ phương sở nào đều vân tập về một trụ xứ để tịnh tu đạo nghiệp, vun bồi giới thể gọi là lễ hội Chư Tăng kiết giới an cư từ nếp sống quy củ thiền môn đó. Tăng Ni hải ngoại, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Orange County, Chùa Huệ Quang năm nay là một trong những nơi qui tụ Chư Tôn Đức Tăng Già về tu tập một tuần…”Nhân dịp nầy Hòa Thượng Viện Chủ chuyển lời cảm tạ đến các chùa, các tự viện và đồng hương Phật tử đã cúng dường cho Lễ Kiết Giới An Cư năm nay thành tựu viên mãn.Vài nét sơ lượt về Ý nghĩa an cư: “Những năm đầu sau khi đức Thế tôn thành đạo, những vị Tỳ kheo đi hoằng pháp từ làng này sang làng nọ, mùa nào cũng đi, dầu mưa, dầu nắng, rất cực nhọc. Vì sự chu du của các Tỳ kheo như vậy nên những ngoại đạo nói rằng: “Đến mùa mưa, chim, kiến còn biết làm tổ để trú mưa, các đệ tử Sa môn Cồ Đàm cứ đi mãi và giậm phải côn trùng”. Đức Thế tôn dùng huệ nhãn để quán xét, ngài nhận thấy nhân duyên đến, nên ban hành lễ An cư Kiết vũ hằng năm để những người xuất gia hành trì có an lạc. Lý do ngài ban hành An cư là nhằm mục đích duy trì truyền thống chư Phật trong quá khứ; với lòng từ bi lớn của người xuất gia đối với côn trùng và những chồi non khi mưa đâm chồi nẩy nở; Để người xuất gia có 3 tháng trau dồi thân tâm, phát huy giới định tuệ, trở về sống nội tâm nhiều hơn là ngoại cảnh.…”