Công dân Mỹ kêu gọi TT Trump:

Dự APEC nhưng tẩy chay TP Đà Nẵng và Sun Group

Vụ cướp đất Giáo Xứ Cồn Dầu ảnh hưởng đến tài sản của công dân Hoa Kỳ



Mạch Sống, ngày 26 tháng 6, 2017



Hôm nay, 16 gia đình giáo dân Cồn Dầu là công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ gửi thư ngỏ để báo động Tổng Thống Donald Trump về sự phản cảm có thể dấy lên trong dư luận nếu Hội Nghị Thượng Đỉnh Hớp Tác Kinh Tế Á Châu – Thái Bình Dương (APEC Summit) năm nay được tổ chức ở Thành Phố Đà Nẵng và tại khu nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Toà Bạch Ốc đã công bố là TT Trump sẽ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh này vào trung tuần tháng 11 năm nay.

“Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, từng là nạn nhân hoặc là thân nhân của các nạn nhân của các hành vi đối đãi tàn khốc bởi chính quyền TP Đà Nẵng,” bức thư ngỏ viết.

Bức thư ngỏ kêu gọi TT Trump bảo đảm rằng Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC không diễn ra ở Đà Nẵng và không dùng bất kỳ cơ sở nào của Sun Group (Tập Đoàn Mặt Trời) để tránh tạo ngộ nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ dung túng cho các hành vi đàn áp tôn giáo, tra tấn, giết người và cướp đất của chính quyền Đà Nẵng trong suốt bao năm qua.



Từ tháng 5 năm 2010, chính quyền Đà Nẵng dùng các biện pháp bạo lực, tra tấn, bắt bớ, tù đày… để trừng phạt các giáo dân kháng cự lại chính sách giải toả trắng giáo xứ Cồn Dầu, một giáo xứ Công Giáo toàn tòng nay đã gần 150 năm tuổi. Hơn một trăm giáo dân Cồn Dầu đã bị thương tích, trên 60 người bị bắt và tra tấn nhiều ngày, 6 người bị bỏ tù, và 1 người bị đánh đến chết. Vì sợ hãi, nhiều giáo dân đã chấp nhận dời đi khỏi quê cha đất tổ; trên 130 giáo dân đã phải chạy sang Thái Lan lánh nạn và phần lớn đã được Hoa Kỳ nhận định cư tị nạn. Tuy nhiên, 93 gia đình vẫn quyết tâm ở lại Cồn Dầu để bảo vệ giáo xứ của họ.

Tuần trước, ngày 19 tháng 6, chính quyền Đà Nẵng ra tối hậu thư cho các gia đình này: Nếu đến ngày 5 tháng 7, họ không tự ý giao nạp nhà đất thì chính quyền Đà Nẵng sẽ “kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ cho phép thu hồi,” nghĩa là cưỡng chế, đất đai và nhà cửa của họ.



Cuộc đàn áp Giáo Xứ Cồn Dầu ngày 4 tháng 5, 2010



Bức thư ngỏ kêu gọi TT Trump yêu cầu Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, người mà TT Trump vừa đón tiếp tại Toà Bạch Ốc, bảo đảm rằng 93 gia đình còn sót lại không bị trục xuất khỏi xứ đạo của họ. Các giáo dân Cồn Dầu cho biết rằng họ đã 3 lần tiếp xúc trực tiếp với Ông Phúc và vị Thủ Tướng Chính Phủ này biết rất rõ về những gì đang xảy ra ở giáo xứ của họ.



Theo một thông báo gần đây của BPSOS, kế hoạch vận động cho 2 năm 2017-2018 vấn đề cưỡng đoạt nhà đất của dân, mà nạn nhân là các “dân oan” và nhiều cộng đồng tôn giáo và bản địa, là một trọng tâm của cuộc tổng vận động của BPSOS cho 2 năm 2017-2018.

“Giáo Xứ Cồn Dầu là hồ sơ tiêu biểu mà chúng tôi dùng để khởi xướng nỗ lực dài hạn nhằm đẩy lùi tệ nạn chính quyền cướp đất của dân,” Ông nói. “Tệ nạn này, do chính sách đàn áp tôn giáo kết hợp với lòng tham của các quan chức, ngày càng ảnh hưởng đến nhiều cộng đồng nông dân, cộng đồng tôn giáo, và cộng đồng bản địa ở Việt Nam.”



Nhiều giáo dân Cồn Dầu từ các tiểu bang khác nhau sẽ tham gia ngày tổng vận động 29 tháng 6 tới đây do BPSOS phối hợp và tổ chức để kêu gọi sự can thiệp của Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Trong số 18 giáo dân Cồn Dầu ký tên trong Thư Ngỏ gửi TT Trump, 1/3 là những người đã có quốc tịch Hoa Kỳ trước ngày nhà và đất của họ bị chính quyền Đà Nẵng cưỡng chế.



Theo Ts. Thắng, chính sách cưỡng chế đất ở Việt Nam đã ảnh hưởng đến tài sản của rất nhiều công dân Hoa Kỳ; họ có quyền kêu gọi Hành Pháp, Lập Pháp và cả Tư Pháp Hoa Kỳ can thiệp. Ngoài ra, trong các trường hợp cướp đất mang yếu tố đàn áp nhân quyền hay yếu tố tham nhũng, họ có thể vận dụng Luật Magnitsky Toàn Cầu mà Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua cuối năm ngoái để yêu cầu chế tài cụ thể cá nhân các thủ phạm.

Theo Ts. Thắng cho biết, một luật sư đại diện cho BPSOS sẽ nêu vấn đề tài sản của công dân Mỹ bị chiếm đoạt bởi chính quyền Việt Nam tại buổi họp với một cố vấn cao cấp trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của TT Trump hôm nay.



Ông Nguyễn Thành Năm, giáo dân Giáo Xứ Cồn Dầu chết vì bị tra tấn

Nguyên văn thư ngỏ gửi TT Trump:



Open Letter to President Trump



U.S. President’s Travel to Da Nang City, Viet Nam Will Send the Wrong Message

June 26, 2017

The Honorable Donald Trump

President of the United States of America

The White House

Dear President Trump:

We, the undersigned U.S. citizens and legal permanent residents, call on you to avoid the controversy surrounding the venue of the upcoming Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit, at which you have officially announced your attendance.

Da Nang City will host this year’s APEC Summit and plans to hold most of its key activities at the InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. The owner of this luxury resort, Sun Group, has since 2010 collaborated with the corrupt and unelected government of Da Nang City to expropriate all the land and buildings of our Catholic Parish of Con Dau, thus driving this 142-years old parish and the surrounding all-Catholic community into extinction.



On May 4, 2010, the Da Nang City government sent hundreds of police troops, including paramilitary “anti-riot” units, to assault many of us and our family members as we were attending the funeral of a 93-year old fellow parishioner, using tear gas, metal batons, electric rods, and rubber bullets. They stole the casket and beat up more than 100 mourners, including children, pregnant women, and the elderly. Sixty-two parishioners were arrested and brought to the police station, where they were subjected to torture. Six of them were later sentenced to prison terms. One parishioner who escaped arrest was later caught and severely tortured. The next day he died of torture-induced injuries. In relocating the parish’s cemetery, the Da Nang City authorities desecrated hundreds of tombs of our ancestors.

We, the undersigned, are either victims of the brutal treatment of the Da Nang City Government or the loved ones of these victims. Many of us had to flee to Thailand and Malaysia and were later admitted by the United States for resettlement as refugees; the widow, surviving children, and brother of the victim of extrajudicial killing are among the signatories. Other signatories are either U.S. relatives of the victims or owned properties in Con Dau parish that were illegally taken by the government of Da Nang City.



Con Dau parishioners have repeatedly petitioned to the past and present Prime Ministers of Vietnam for intervention, staged months of protests in Ha Noi, and spoken to representatives of the central government and Da Nang City government officials, all to no avail. The Da Nang City Government has expropriated the lands belonging to parishioners and many of us, U.S. citizens and residents, turning them over to Sun Group, a private developer, to divide into small slots for sale to private investors. The total market value of our expropriated lands is estimated at 1.2 billion US dollars, but the total amount of compensation offered to Con Dau Parish and its parishioners was less than 4 million US dollars. On June 19, 2017, the Da Nang City government announced its ultimatum: failure to comply with the government’s order by July 5, 2017 would result in blanket eviction and relocation of all the remaining parishioners.

Hundreds of our loved ones in Vietnam are braving threats of further persecution by the government of Da Nang City to fight for the preservation of our parish, our culture, our traditions, and our faith. The appearance of the President of the United States and his high-visibility entourage in Da Nang City and your stay at the Sun Group-owned facility would send exactly the wrong message: that America not only tolerates but also gives her blessing to acts of religious persecution against an entire Catholic community and expropriation of the properties of U.S. citizens.



We therefore ask that your Administration:

1) Ensure that the APEC Summit will not be held in Da Nang City or at any facility owned by Sun Group, in Da Nang City or elsewhere;

2) Urge Vietnam’s Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, whom you recently met at the White House, to protect the remaining 93 families of Con Dau parishioners from eviction from their parish; and

3) Press the Vietnamese government to pay effective, prompt, and fair compensations for all the properties it has expropriated from U.S. citizens and legal permanent residents.



Signatories:

Hai Huynh

San Jose, CA 95116



Minh Huu Nguyen

Ft Myer, FL 33919



Luan Thi Nguyen

Ft Myer, FL 33919



Liem Huu Nguyen

Leehigh Acres, FL 33971



Hong-Anh Thi Doan

Grand Rapids MI 48548



Viet Tran

Raleigh NC 27616



Tony Tran

Cary, NC 27519



Hai Huu Nguyen

Morrisville, NC 27560



Can Thanh Tran

Raleigh NC 27616



Phuoc Nguyen

Morehead City, NC 28557



Nhan Thi Phan

Morrisville, NC



Tuan Nguyen

New Bern, NC 28562



Dieu Nguyen

Maryville TN 37803



Simon Tai Nguyen

Houston Texas 77084



Quang Nguyen

Falls church VA 22044



Binh Tran

Tacoma WA 98465



Tam Thanh Tran

Tacoma WA 98465

Hoang Tran

Tacoma WA 98405





