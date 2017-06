Cali: Ghi 4 Triệu Giấy Phạt Giao Thông/Năm, Đèn Xe Hư, Bị Phạt $100 Lần Đầu, Nếu Trễ Tăng Tới $490, Bỏ Tù

Khi đèn sau đuôi xe của bạn không còn đỏ, và cảnh sát kéo bạn vào lề đường và viết giấy phạt cho bạn, chắc chắn một điều là, để bảo đảm an toàn, bạn nên sửa – nhưng đó có phải thực sự là tội phạm không?Hiện giờ tại California, nó là tội. Nhưng một nhóm thẩm phán hàng đầu của tiểu bang, được lãnh đạo bởi chánh án Tani Cantil-Sakauye, điều chỉnh rằng nó không phải, vì nhiều lý do, và họ đưa ra việc quyết định những vi phạm như thế – gồm điều luật “California stops” trong khi quẹo phải ở đèn đỏ, và không dùng cách ra dấu quẹo – qua việc xử chúng tại các tòa án dân sự.Những vi phạm nghiêm trọng luật xe cộ, rất nhiều trường hợp gồm lái xe lúc say rượu, sẽ bị xử như tội phạm.Hơn 4 triệu giấy phạt giao thông được phát ra mỗi năm trong tiểu bang California. Theo hệ thống tội phạm hiện hành, các tài xế nào không có mặt trong ngày ra tòa đầu tiên thì sẽ bị phạt tới $300 và mất giấy phép lưu hành xe. Nếu không trả liền, thì tiền phạt $100 cho vi phạm xe không ngừng khi đèn đỏ sẽ tăng lên $490, hy vọng họ không vi phạm lần nữa. Nhà tù đợi những người vi phạm vụ phạt đắt tiền khác.Kế hoạch của nhóm thẩm phán gồm dự án kỹ thuật thí điểm sẽ cho phép các luật sư và những người khác có liên quan đến vụ việc có thể tham dự trong cuộc ra tòa mà không cần đích thân có mặt tại tòa. Thay vì vậy, họ có thể gọi qua kỹ thuật Skype hay những ứng dụng khác từ các địa điểm khác nhau, cho phép họ tránh bỏ làm việc hay đến trường.Những đề nghị nói trên sẽ phải được đưa vào dự luật, được thông qua bởi Hạ Viện và Thượng Viện của tiểu bang và được ký ban hành bởi thống đốc. Đó là điều có thể xảy ra trong năm tới hay cỡ đó.