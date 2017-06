Nơi Để Du Lịch: Rome Nhất Thế Giới, Tại Châu Á: Bali Nhất, Hà Nội Thứ 7

Tạp chí U.S. News & World Report lại đóng vai nghiên cứu về du lịch hè năm nay, khảo sát ý kiến các chuyên gia và du khách về các nơi tốt nhất thế giới để tới thăm.Trong đó, thành phố Rome đứng đầu ước mơ được tới thăm nhất, thứ nhì là Sydney của Úc châu, và thứ ba là Porto của Bồ Đào Nha. Địa điểm thứ ba là khá bất ngờ, vì nhiều người chỉ nghĩ về Porto như khu vực trồng nho nổi tiếng.Khi chấm điểm trong nội địa Hoa Kỳ, ba nơi tốt nhất nên tới du lịch là, theo thứ tự điểm: thành phố New York City đứng đầu, Philadelphia thứ nhì, Oahu (bao gồm Honolulu) của Hawaii thứ ba, Maui thứ tư, San Francisco thứ năm.Khi chọn nơi đến với nhiều chứng tích lịch sử, đứng đầu là New York City, thứ nhì là Philadelphia, thứ ba là San Francisco.Khi chọn nơi du lịch thích hợp cho cả gia đình (có trẻ em), nơi tốt nhất là Orlando-Walt Disney World, Florida; thứ nhì là Anaheim-Disneyland (Quận Cam), California; thứ ba là Branson ở Missouri.Tính trên thế giới, nơi du lịch hè này tốt nhất là: New York City (NY, USA), thứ nhì là Paris (Pháp), thứ ba là Amsterdam (Hòa Lan).Nơi du lịch tuyệt vời nhất tại Châu Á lại là, thứ tự 10 nơi:Bali (Indonesia), Thượng Hải (Hoa Lục), Phuket (Thái Lan), Đài Bắc (Đài Loan), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Hà Nội (Việt Nam), Seoul (Nam Hàn), Hong Kong, Kyoto (Nhật Bản).Tại sao Hà Nội được chọn làm vị trí thứ 7 Châu Á để du lịch? Lời giải thích từ tạp chí này vì nhiều nét truyền thống, văn hóa độc đáo, kiến trúc cổ, các ngôi chùa đẹp… nhưng cũng ghi là chớ nên tới mùa hè, vì khí hậu ẩm lúc đó. Nếu không có ông Bill Clinton và Barack Obama đi dạo Phố Cổ Hà Nội, hẳn là ít người nhớ nơi này. Cũng cần ghi nhận, hình ảnh Thiền sư Nhất Hạnh dẫn các nhà sư đi hành thiền bên Hồ Hoàn Kiếm đã làm cho nhiều người trên thế giới biết tới.Hóa ra, đứng thứ 11 danh sách là Bangkok, thủ đô Thái Lan.