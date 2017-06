10,000 Hãng Ngoại Thuê 440,000 Người Nam Cali

LOS ANGELES – Có gần 10,000 công ty do ngoại kiều làm chủ tại vùng Nam California, trong đó 850 công ty mới khai trương năm ngoái.Như thế vẫn chưa xem là đủ. Do vậy, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đang được mời gọi bơm tiền thêm vào vùng Nam California, theo các viên chức địa phương trong hội nghị thương mại và đầu tư thường niên SelectLA Investment Summit cuối tuần qua, và đó là năm thứ ba của hội nghị này.Hội nghị khu vực này là một phần của SelectUSA để các cơ sở kinh doanh Mỹ gặp các doanh nhân và đại diện doanh nghiệp nước ngoài, thực hiện theo một sắc lệnh hành chánh của cựu Tổng Thống Barack Obama nhằm tăng xuất cảng Hoa Kỳ. Hội nghị SelectUSA cũng sẽ thực hiện tuần này ở Washington, D.C.Phó chủ tịch công ty Faraday Future là Tony Nie, nói rằng công ty này đã quyết định mở ở thi trấn Harbor Gateway gần Gardena (trong quận Los Angeles) vào năm 2014 vì khu vực này có nhiều cơ sở kinh doanh liên hệ và nhiều nhân viên trình độ cao. Công ty hiện thuê 1,000 kỹ sư giỏi và nhân viên khác.Nie giải thích, công ty suy tính để lựa chọn từ 3 nơi -- Silicon Valley, Detroit và L.A. – và thấy, Detroit là nơi tốt cho kỹ nghệ xe, nhưng tương lai trung tâm kỹ nghệ sẽ sẽ dọn về California, và riêng tại Los Angeles là nơi tổng hợp cả nhân sự giỏi cơ khí và giòi nhu liệu phần mềm.Các nhân viên công ty Faraday đang nghiên cứu về kỹ thuật họ tin là trọng tâm kỹ nghệ xe hơi, tập trung vào xe tự lái và nối mạng trên xe.Tritium, công ty từ Úc châu chuyên về các trạm sạc điện cho xe chạy điện năng, đã mở trụ sở ở Torrance (quận Los Angeles) năm ngoái.Paul Sernia, người sáng lập Tritium, nói rằng họ cũng tập trung vào kỹ thuật mới để xe hơi tự sạc điện.Ước tính đang có 9,964 công ty do ngoại kiều làm chủ ở Nam California, chiếm 1.2% tổng số cơ sở kinh doanh, thuê 439,101 nhân viên, trả lương hàng năm nơi đây là 27.4 tỷ USD.Riêng ở quận Los Angeles County, 4,682 công ty ngoại quốc thuê 212,512 nhân viên.Các công ty ngoại vào Nam California, nhiều nhất là từ Nhật Bản, Anh quốc, Canada, Pháp quôc, Đức quốc.