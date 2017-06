Các Hãng Xe: Buộc Tài Xế Xe Tự lái Đặt Tay Trên Bánh Lái

SILICON VALLEY - Các nhà sản xuất xe hơi dùng hệ thống giám sát gồm máy thu hình cỡ nhỏ và các máy cảm ứng để theo dõi xe tự lái trong khi tín hiệu báo động bằng âm thanh nhắc nhở người sử dụng đặt tay trên bánh lái, nghĩa là bảo đảm lưu ý tới sự di chuyển của xe.Trong 1 phúc trình về tai nạn Tháng 5-2016 gây ra bởi xe Tesla gây thiệt mạng người sử dụng nhu liệu autopilot, HĐ an toàn vận tải (NTSB) kết luận: trong vụ này, người sử dụng xe tự lái luôn rời tay khỏi bánh lái dù autopilot phát các tín hiệu nhắc nhở nhiều lần.Mặt khác, tai nạn này ám chỉ khó khăn của kỹ nghệ xe hơi trong việc phát triển xe tự lái hoàn toàn.Xe Audi tự lái do Volkswagen sản xuất có hệ thống tự lái và hãm xe đang chạy với tốc độ 40 dặm/giờ và nhắc nhở người sử dụng mỗi 15 giây, nếu người sử dụng không đáp ứng, xe ngừng chạy.Trong khi đó, đơn vị Waymo của Alphabet Inc., là hãng phát triển kỹ thuật tự lái, đang chú tâm đạt tới khả năng tự lái hoàn toàn, người sử dụng chỉ đóng vai trò phụ trợ, theo tuyên bố từ vài tháng qua của giám đốc Waymo là John Krafcik.