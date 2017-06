VN Siết Cổng Tiền Mặt Ra Vào

SAIGON -- Bạn mang tiền mặt và quý kim vào Việt Nam? Hay ra Việt Nam? Coi chừng, bạn sẽ bị giám sát chặt hơn, theo lệnh mới.Báo Giao Thông ghi rằng Tổng Cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan giám sát chặt việc mang tiền mặt, kim loại quý khi xuất nhập cảnh.Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn.Theo Thông tư 15/2011/TT-NHNN, cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo trên 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương), 15 triệu đồng thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng thì cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.Cá nhân mang theo séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các giấy tờ có giá khác thì không cần phải khai báo.Bản tin Infonet cho biết:“Hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tiền mặt của người xuất nhập cảnh.... Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu:- 5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;- 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng Việt Nam).Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.”Có lẽ chính sách này để kiểm soát an ninh nhiều hơn vì các lý do tài chánh. Chủ yếu dường như là để kiểm soát ngoaị tệ.Bản tin VnEconomy ghi rằng trước đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa qua đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc bằng đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế, các hoạt động bán hàng, bán tour ngoài chương trình cho khách du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.Và:“...chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện công tác quản lý ngoại hối. Trong đó, tập trung vào việc thanh toán, chuyển tiền của các doanh nghiệp lữ hành với đối tác nước ngoài, việc thanh toán bằng ngoại tệ tại các điểm dịch vụ, điểm mua sắm… phục vụ khách du lịch; công tác rà soát chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh du lịch và các quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn tài chính.Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm nay, khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều nhất với 1,57 triệu lượt người, tăng 55,5% so với cùng kỳ. Nhiều năm qua, khách Trung Quốc chiếm tới 25% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.”