Ngành Dệt May Việt Nam Bị Trung Quốc Chèn Ép

Sản xuất áo veston ở Công ty may Nhà Bè.

Vừa qua, tại buổi làm việc với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) có dịp trình bày cặn kẽ những khó khăn của ngành dệt may trong nước, trong đó nan giải nhất là bị ngành dệt may Trung Quốc lấn lướt và chèn ép, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Giải trình chung các vấn đề khó khăn của ngành dệt may, Chủ tịch Vinatex Trần Quang Nghị chỉ ra rằng cái khó tiềm tàng nằm ở vấn đề VN “bị” ở cạnh Trung Quốc - một cường quốc dệt may khổng lồ với sức phát triển liên tục và ngành dệt may nước họ luôn được sự hỗ trợ, chăm sóc của cả hệ thống quốc gia.NLĐO dẫn lời ông Trần Quang Nghị, phân tích rằng như chỉ nói riêng phần trợ giá cho xuất khẩu thì Việt Nam đã thua Trung Quốc, chưa kể đến quy mô sản xuất của Trung Quốc là một đại công xưởng, luôn giúp cho các doanh nghiệp nước họ có chi phí sản xuất thấp hơn so với ở VN. Tất cả những điều này đã dẫn đến bất lợi rất lớn đối với ngành dệt may VN trong cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.Chủ tịch Vinatex cũng nêu một thực tế là các doanh nghiệp FDI lớn, khi đặt hàng may mặc tại Việt Nam đều chỉ định vải của Trung Quốc. Lý do là trên thực tế, các doanh nghiệp sản xuất vải tại Trung Quốc từ lâu đã là "hậu phương" của nhiều doanh nghiệp FDI.Hơn nữa, do quy mô sản xuất của Việt Nam không thể sánh ngang Trung Quốc nên dù có chấp nhận giá bán cho khách hàng bằng với Trung Quốc thì sản phẩm nguyên liệu may mặc trong nước cũng không thể cạnh tranh được. "Chúng tôi đặt vấn đề với họ là lấy vải của Việt Nam nhưng họ nói quy mô sản xuất của ta nhỏ, khi đơn hàng của họ bùng nổ lên, cần lượng vải lớn thì ta sẽ không đáp ứng được" - lãnh đạo Vinatex bày tỏ.