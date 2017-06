Kuwait Giao Qatar Yêu Sách Của 4 Nước Để Ngưng Cô Lập

DOHA - Qatar đã nhận được danh sách các đòi hỏi để 4 nước ngưng tẩy chay, do Kuwait chuyển giao – chưa rõ các yêu sách của Ai Cập, Saudi Arabia, Arap Emirates, Bahrain là gì.Lý do để 4 nước gây cô lập từ ngày 5-6 là tố giác Qatar tài trợ khủng bố quốc tế và gồm phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo đã bị cấm tại Ai Cập.Tin bổ túc cho hay: Qatar phải đáp ứng 13 yêu sách để đuợc giải tỏa các trừng phạt. 4 nước đòi đóng cửa cơ sở truyền thông al-Jazeera, giải thể căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, và hạ thấp quan hệ với Iran trong thời hạn 10 ngày.Trước diễn biến này, ngoại trưởng Abdulrahman al-Thani tuyên bố mới đây: Qatar không thương luợng trước khi các nước ngưng phong toả – ông cả quyết: Qatar không tài trợ khủng bố.Phóng viên cho hay: bảng yêu sách buộc Qatar không cho nhập tịch kiều dân của 4 nước và đuổi họ về nước, giao tất cả số nghi can khủng bố mà 4 nước yêu cầu dẫn độ, trả tiền bồi thường…Về phần thông tấn al-Jazeera, phát ngôn viên Jamal Al Shayyal nói: không ai có bằng chứng al-Jazeera làm gì sai như các tố giác lố bịch từ bên ngoài – ông nhấn mạnh: phóng viên của đài này tiếp tục làm việc bình thường vì quyền tự do báo chí và vì sự thật.Trong lúc Qatar bị phong toả, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm. Thổ Nhĩ Kỳ đặt căn cứ quân sự tại Qatar năm 2014 – hàng chục binh sĩ và 5 thiết vận xa vừa tới Doha hôm Thứ Năm.Iran cũng tiếp tế Qatar, mỗi ngày đưa tới 1100 tấn rau quả bằng đường biển, theo tin của thông tấn Fars.Với Hoa Kỳ, ngoại trưởng Tillerson đã lên tiếng từ trước, lưu ý 4 nước chỉ nên đòi hỏi Qatar những điều hợp lý và khả thi.TT Trump cũng tố cáo Qatar hậu thuẫn khủng bố – căn cứ quân sự Hoa Kỳ lớn nhất vùng Trung Đông đuợc thiết lập tại Qatar.