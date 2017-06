TT May: Hứa Cư Xử Tử Tế Với Kiều Dân Liên Âu Sống Ở Anh

BRUSSELS - Thủ Tướng Anh đề nghị với các nhà lãnh đạo Liên Âu 1 dàn xếp tốt đẹp cho kiều dân EU sinh sống tại vương quốc UK sau Brexit.Nhà lãnh đạo hành pháp yếu thế sau cuộc bầu cử QH đề ra 5 nguyên tắc, đáng kể nhất là quy định không trục xuất kiều dân EU. 1 viên chức UK giải thích: Thủ Tướng May muốn tránh điều kiện bất định để kiều dân có thể an tâm phát triển nghề nghiệp, cuộc sống, và đóng góp với xã hội.Chính sách của bà là kiều dân EU sinh sống tại UK hơn 5 năm có thể định cư vĩnh viễn – thủ tục cũng đuợc giản luợc để kiều dân có thể đạt quy chế thường trú dễ hơn.Tới dự hội nghị thượng đỉnh có mặt Thủ Tướng May, Thủ Tướng Đức khẳng định ý muốn những bảo đảm dài hạn.Các nhà lãnh đạo EU đồng ý với chủ tịch Donald Tusk để không thảo luận và bà May ra ngay để 27 nước thảo luận các vấn đề của Brexit.Thủ Tướng Merkel và TT Pháp minh định: không muốn dự phần đàm phán Brexit để tập trung vào tương lai EU không gồm UK – bà Merkel cả quyết “Muốn thảo luận xây dựng với London, nhưng ưu tiên vào lúc này là tương lai của khối 27 nước”.Mục tiêu của Thủ Tướng May đuợc tin là ly khai dứt khoát, rời khỏi thị trường đơn và liên minh thuế quan, cũng làm giảm di trú và chấm dứt quyền tài phán của toà án EU.Cùng ngày Thứ Năm, bộ trưởng tài chính Philip Hammond hô hào 1 thỏa ước về chuyển tiếp tài chính để giải tỏa tình trạng bất an gây ảnh hưởng bất lợi với doanh nghiệp.EU họp hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels, cũng thảo luận các biện pháp chống khủng bố và hô hào truyền thông xã hội tiếp sức vì phúc lợi an ninh chung.Theo tin mới nhận từ Brussels, chủ tịch EU Donald Tusk nói: các đề nghị của Thủ Tướng May là dưới mức mong đợi. Thủ Tướng Merkel nhận thấy là “khởi đầu tốt” trong khi các vị khác yêu cầu đuợc biết thêm chi tiết.Hai bên muốn các vấn đề liên quan với kiều dân đuợc thỏa thuận sớm – thương luợng tiến bộ là khả thi tuy còn 1 số khó khăn về kỹ thuật cần đuợc giải quyết.Thủ Tướng May cả quyết: kiều dân EU không phải hồi hương, không gia đình nào bị phân ly.