Anh: Cháy Grenfell Tower Vì Máy Trữ Lạnh Hotpoint

LONDON - Cảnh sát thủ đô Anh Quốc kết luận: nguyên nhân cháy Grenfell Tower là lửa phát sinh từ máy trữ lạnh Hotpoint trong điều kiện màn che cao ốc đang sửa chữa và hệ thống thông gió không an toàn.Máy gia dụng chạy bằng điện thường là nguyên nhân gây hoả hoạn.Thảm kịch chết người này sẽ là 1 vụ án giết người không dự mưu. Trong 79 người thiệt mạng trong đám cháy ngày 14-6, chỉ mới có 9 người đuợc xác nhận lý lịch.Hãng Whirlpool, là nhà sản xuất máy Hotpoint, đã chuyển lời phân ưu đến các gia đình nạn nhân.Khoảng 250 nhà điều tra đặc biệt được đưa tới hiện trường để tìm hiểu. Thám tử Sup Fiona McCormack tiết lộ: các vật liệu làm màn che và thông gió đều không đạt tiêu chuẩn an toàn trong kiểm nghiệm.