Tâm Tình Thầy Trò: Tài Không Đợi Tuổi

Trong ngày lễ ra trường.

Các em thân mến,Năm nay mùa ra trường đúng là một mùa Lễ vui nhất cho học sinh gốc Việt và thành công đáng kể là học Khu Garden Grove. Như các em đã đọc báo, xem hình, trong số 3,464 học sinh tô nghiệp năm nay tại các trong trung học của học khu Garden Grove niên khóa 2016-1017, có 25 Thủ khoa và Á khoa thì trong đó đã đến 16 là học sinh gốcViệt.Chưa hết, một nhóm học sinh trường Trung Học La Quinta, phần đông là học sinh gốc Việt vừa được phát hành bộ sách thứ ba trên toàn thế giới, đó là bộ sách “Train of Thoughts” (Dòng Tư Tưởng) dày 230 trang, gồm có truyện ngắn, thơ, kịch bản sân khấu của học sinh sáng tác, được Amazon in thành sách.Cuốn “Train of Thoughts” là bộ sách thứ ba do học sinh trung học La Quinta, các học sinh tự lựa chọn thể loại, đề tài, sáng tác, trình bày và chỉnh sửa dưới sự hướng dẫn của giáo viên Amanda LaPera, là người đã từng đoạt giải văn chương. Thể loại sáng tác trong bộ sách này gồm về tình cảm, truyện phiêu lưu, cổ tích, người máy, cổ vật...Bộ sách gồm 44 tác giả, nhưng có đến 30 học sinh gốc Việt.“Chúng tôi rất hãnh diện vì các em đã chịu khó bỏ bỏ công sức vào các dự án của lớp học”. Ông Bob Harden, phó chủ tịch học khu Garden Grove phát biểu.Hai bộ trước của các em cũng có sự hướng dẫn của Amanda LaPera có tên là “Pages of the Mind” và “ When You Give a Creative Writing Class a Deadline” phát hành vào năm 2016.Sách bán trên Amazon với giá 15$, nhưng nếu các em mua tại nhà sách của trường La Quinta chỉ 10$, số tiền lời của sách bán được sẽ cho vào quỹ dành cho chương trình sáng tạo những bộ sách kế tiếp.Các em thân mến,Chúng ta cùng gửi lời chúc mừng các bạn trẻ, các thiếu nhi, học sinh trường La Quinta.Trúc Xanh