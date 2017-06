Hà Tĩnh: Công Nhân Đình Công, Bảo Lộc: Kiện Hãng Ra Tòa

HANOI -- Trong khi nhiều công nhân một công ty xuất nhập khẩu thủy sản tại Hà Tĩnh đình công vì bị nợ lương quá lâu, đơn kiện của công nhân tại một công ty dệt lụa tơ tằm ở Bảo Lộc đã trình lên tòa án nhân dân Bảo Lộc, Lâm Đồng.Đặc biệt tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở Hà Tĩnh, lại xảy ra nạn cán bộ đánh đập công nhân.Báo Dân Trí kể về một công ty Hà Tĩnh: Cho rằng công ty ép công nhân làm việc quá sức, chậm trả tiền lương, tiền tăng ca không thanh toán đầy đủ… sáng hôm (23/6), nhiều công nhân của Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã đình công đòi quyền lợi.Bản tin DT ghi lời chị N.T.N, công nhân thuộc công ty phản ánh: “Em là công nhân làm việc ở đây khá lâu năm, em nhận thấy ký hợp đồng với công nhân làm ngày 8 tiếng nhưng trên thực tế chúng em làm từ 10 – 13 tiếng/ ngày”.Công nhân T. thì cho biết: “Bình thường cứ đến ngày 10 hoặc ngày 12 hàng tháng là được phát lương, bây giờ gần cuối tháng rồi vẫn chưa có lương. Công ty rất hay chậm lương của công nhân”.“Cuộc sống của chúng tôi chỉ trông chờ vào lương hàng tháng. Việc trả lương chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống”, anh T. nói thêm.Ngoài ra, những công nhân này còn phản ánh như nhà vệ sinh chỉ mở cửa 2 giờ/ngày so với số lượng công nhân là 343 người là quá tải. Mỗi công nhân vào làm việc phải đóng một khoản tiền đặt cọc từ 300.000đ – 500.000đ, sau ba tháng thì được nhận lại nhưng nhiều công nhân làm việc gần cả năm vẫn không được trả lại…Báo An Ninh Tiền Tệ ghi nhận chuyện cán bộ đánh công nhân:“Qua trao đổi, ông Trần Đình Nam - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Hiện công ty chúng tôi có 343 công nhân, có hơn 60 cán bộ. Công nhân làm việc từ 6h30 - 11h nghỉ ăn cơm, buổi chiều làm từ 12h30 - 17h30. Đôi khi đối tác cần hàng công nhân có thể làm thêm. Công ty cũng xin lỗi công nhân cho đến hôm nay vẫn chưa được nhận lương, tôi hứa trong chiều nay sẽ trả tiền lương cho công nhân. Việc la mắng hay đánh công nhân của nột số bộ phận quản lý trực tiếp, công ty sẽ xử lý kỷ luật, có thể cho nghỉ việc”....”Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện ở Bảo Lộc:“Sau khi nhận được đơn khởi kiện của người lao động (NLĐ) về việc Công ty TNHH Dệt lụa tơ tằm Kimono Japan (Cty Kimono Japan) còn nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)..., TAND tỉnh Lâm Đồng đã chuyển toàn bộ đơn khởi kiện về TAND thành phố Bảo Lộc giải quyết và yêu cầu các bên liên quan liên hệ với đơn vị này.”TAND tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 55 đơn khởi kiện về tranh chấp lao động giữa NLĐ của Cty Kimono Japan với Cty này do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng là người được những NLĐ ủy quyền đại diện cho họ tham gia tố tụng đến Tòa án với nội dung tranh chấp: Tranh chấp về chậm thanh toán tiền lương phụ cấp cho NLĐ đã làm việc cho công ty trong các tháng 7 và 8.2016; Tranh chấp về các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ trong thời gian từ tháng 5.2011 đến hết tháng 8.2016 theo quy định của pháp luật (bao gồm số tiền người sử dụng lao động phải đóng và số tiền NLĐ phải đóng mà công ty phải trừ qua lương và chiếm dụng) để NLĐ được hưởng các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN và thực hiện các thủ tục đối với các chế độ BHXH cho NLĐ đã nghỉ việc và NLĐ đang làm việc cho công ty trong thời gian từ tháng 5.2011 đến hết tháng 8.2016; Tranh chấp các chi phí khám chữa bệnh cho NLĐ trong thời gian NLĐ chưa được cấp thẻ BHYT do công ty nợ tiền BHYT.