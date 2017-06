Mỹ: Pakistan Để Khủng Bố Tự Do Hoạt Động

WASHINGTON - 1 phúc trình của Bộ quốc phòng công bố hồi đầu tháng cho hay Taleban và nhóm vũ trang Haqqani đuợc tự do hoạt động tại Pakistan.Phúc trình mang tựa đề “Enhancing Security and Stability in Afghanistan” cho biết thêm: Taleban và Haqqani đuợc chính quyền Islamabad ám trợ.Tuy quân đội Pakistan mở hành quân an ninh tại biên giới, Taleban và Haqqani đều có thể di chuyển an toàn và tiếp tục hoạt động từ lãnh thổ Pakistan.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo Islamabad và Kabul hợp tác để kiểm soát khủng bố và quân nổi dậy, nhưng tình trạng không tin cậy lẫn nhau cản trở khả năng phối hợp.Từ khi TT Ashraf Ghani nắm quyền lãnh đạo Kabul, 2 bên đã 5, 6 phen tiếp xúc để cải tiến quan hệ song phuơng và giải quyết các vấn đề an ninh chung – nhưng mọi nỗ lực đình trệ tiếp theo các trận tấn công lớn tại 2 nước cùng với các phát biểu mâu thuẫn từ 2 chính quyền lân bang.Hoa Kỳ đã lưu ý Islamabad từ lâu nhu cầu hành động quyết liệt chống lại Haqqani.