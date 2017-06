Mua USD, Gây Rối, Chấm Thi, Chạy Thận, Lụt...

Có vấn đề gì mà chính phủ mạnh tay thu mua USD? Có phải nhà nước lo cho một kịch bản mới, có thể bị Trung Quốc siết kinh tế?Báo Người Lao Động kể chuyện: Nhà nước mạnh tay thu mua USD...Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh giá mua USD nhằm kích thích doanh nghiệp bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại.Tỉ giá trung tâm ngày 21-6 tiếp tục tăng 6 đồng, lên mức 22.428 đồng/USD. Trước đó 2 ngày, tỉ giá trung tâm đã tăng 12 đồng. Như vậy, trong 3 ngày 19, 20 và 21-6, tỉ giá này đã tăng tổng cộng 18 đồng/USD.Bản tin VOV kê chuyện: Truy bắt nghi phạm đâm chết du khách người Mỹ ở Phố Tây...Một nam du khách người Mỹ mâu thuẫn với một nam thanh niên người Việt tại khu vực Phố Tây Phạm Ngũ Lão, bị đối tượng này đâm tử vong tại chỗ.Liên quan đến vụ một nam du khách người Mỹ bị đâm chết tại khu vực Phố Tây, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Sài Gòn, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn và đang tiến hành truy bắt.Trước đó, vào lúc 20h50 ngày 21/6, nam du khách Pendeeton Marshall Stephen, sinh năm 1995, quốc tịch Mỹ đi chơi tại khu vực phố Tây thì phát sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên người Việt.Sau khi cãi nhau, du khách Mỹ bỏ chạy vào hẻm 186 đường Bùi Viện nhưng bị nam thanh niên người Việt đuổi theo đâm dẫn đến tử vong.Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Bản tin VTV ghi nhận một thống kê từ Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.SG: Có đến 34% bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải nhập viện điều trị do nhiễm khuẩn.Theo đó, nhiễm khuẩn là nguyên nhân đứng hàng thứ 2 gây tai biến chạy thận nhân tạo sau các biến chứng về tim mạch. Bên cạnh đó, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.SG đã chỉ ra các nguy cơ gây tai biến trong quá trình chạy thận nhân tạo như sai sót về thuốc, đặc biệt sai liều heparin.Báo Tuổi Trẻ ghi lời Thượng tướng Lê Chiêm: 'đã có quan điểm quân đội không làm kinh tế'...Và "chúng tôi đang cho thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở TP.SG".Than ôi, gần nửa thế kỷ sau mới thấy sai. Quan chức rút ruột biết bao nhiêu tài sản rồi. Dân lành bị giải tỏa nhà đất than khóc quá nhiều rồi...Báo Tiền Phong kể chuyện Lạng Sơn: Nữ hiệu trưởng mầm non ân hận sau khi gây rối ở bệnh viện...Nổi giận vì cho rằng các y bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn dửng dưng, chậm cứu chữa cho cháu bé 2 tuổi của mình; cô L (hiệu trưởng trường mầm non) đã có hành động chửi đổng, đập bàn làm việc làm hư hỏng một số vật dụng y tế.Bản tin TTXVN ghi nhận chuyện ở Quảng Nam: Bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trên sông Thu Bồn.Khoảng 3 giờ ngày 23/6, trên sông Thu Bồn chảy qua địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hai vụ "hút" cát trái phép với tổng khối lượng 46m3 cát.Báo Thanh Niên kể chuyện một nhà giáo Miền Tây Nam Bộ: Chấm thi bằng… smartphone.Đó là sáng kiến giúp việc chấm thi chính xác và nhanh gấp nhiều lần chấm thủ công của thầy Nguyễn Việt Cường, giáo viên Trường THPT Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang), đang được các thầy cô đánh giá rất cao....Sau một thời gian mày mò, tìm kiếm từ các nguồn khác nhau, thầy Cường biết được các smartphone sử dụng hệ điều hành Android có ứng dụng ZipGrade có thể phục vụ việc chấm bài thi, thế là thầy tiến hành nghiên cứu làm thử....Từ phần mềm này, thầy Cường đã thiết kế lại phiếu trả lời khi học sinh thi hoặc kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm....Theo thầy Cường, trước đây một giáo viên chấm bài thi một lớp khoảng 40 bài mất khoảng 30 phút, nay chưa đến 6 phút đã hoàn thành.Bản tin Infonet kể chuyện Thái Nguyên: Công bố tình trạng khẩn cấp, nhiều nơi ngập trong biển nước.Mưa lớn khiến Thành phố Thái Nguyên bị ngập trong biển nước, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương lập phương án phòng chống lụt bão. Một số huyện đã công bố tình trạng khẩn cấp về lụt bão.Những ngày vừa qua, Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) thường xuyên ngập sâu trong nước, có nơi ngập tới hơn 1 mét. Người dân sống tại thành phố Thái Nguyên cho biết, sáng nay (23/6), khu vực trung tâm thành phố đang mưa rất to, ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi.Nhiều nỗi lo vậy.