Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Tốn Cả Ba Chục Ngàn...

Trong câu lạc bộ thể thao, buổi sáng.Hôm nay trời cũng chẳng nóng mấy, vậy là ông thời tiết đã nói lố rồi. Ông ta nói hai ngày nầy sẽ là hai ngày nóng nhứt, vượt kỷ lục đối với năm ngoái. Giờ nầy mát mát có gió phe phẩy, vậy là ông ta nói sai rồi.Hừm! ai mà bỏ thì giờ và tiền bạc ra để lo đối chiếu với chuyện ngày nầy năm trước ngày nào nóng hơn trong khi trên thế giới, nhứt là những nước đang có chiến tranh, thức ăn thiếu, nước sạch để uống còn không có mà uống, thiếu thốn đủ thứ, nhiều bộ lạc ở Phi Châu, người ta đói nằm chết trên con đường làng bụi đỏ, con nít không có sữa mà bú, người lớn đói dài dài, tay chân khẳng khiu như que củi. Coi mấy chương trình thiện nguyện kêu gọi lòng từ tâm của thế giới, họ chưng lên những hình ảnh nghèo khổ chết chóc trên ti-vi mà xốn xang. Sống trong một quốc gia giàu có hùng mạnh nhứt trên thế giới nầy, thấy người xung quanh ta phí của quá.Bà Thanh lên tiếng trứơc:- Tôi nghe bạn tôi cho hay bạn của bả đã lấy lại được nguyên số tiền bị giam rồi.Bà Diệu hỏi:- Chuyện gì vậy? Ai giam tiền ai? Tiền mà bị giam là sao?Bà Sáng lanh miệng nói hớt:- Phải chuyện bà kể hồi mấy tháng trước hông? Chuyện một gia đình bị cướp vô nhà hông?Thanh nói:- Ừ đúng rồi.Cô Hạnh hỏi:- Em chưa nghe.Bà Thanh nói:- Tốn cả ba chục ngàn đô mới lấy tiền của mình ra được chớ bộ dễ sao.Thiệt tình, cái xứ gì mà mà.... chuyện xảy ra như vầy, nhà bả bị cướp vô. Ban đêm nó xông thuốc cho mọi người mê đi rồi cạy cửa vô. Sau khi đã lục lọi đã đời rồi không thấy tiền bạc gì hết, nó trói tay cả nhà rồi nó mới đánh thức ông chồng dậy kê súng vô đầu để khảo tiền. Ổng không khai hay chống cự sao đó mà nó nở nhẫn tâm bắn ổng chết tươi. Nó còn đánh đập vợ con nữa mà cũng không xong mới bỏ đi.Khi cảnh sát tới nơi, nghe người vợ khai tự sự cảnh sát mới xài loại máy móc gì đó rà tìm quanh nhà, lòi ra chỗ dấu tiền, một số tiền trên năm trăm ngàn đô la. Cảnh sát liền lập biên bản rồi tịch thu số tiền đó, nói bà vợ phải khai ra, phải có lý do chánh đáng số tiền ấy từ đâu ra? Biểu phải khai tại sao giữ số tiền mặt quá lớn trong nhà. Có phải là dân buôn lậu hay buôn ma túy rồi bị thanh toán? Trời đất ơi, nhà bị cướp, nữ trang mất hết, chồng bị giết chết, mình và con cái bị đánh đập tàn nhẫn, có bao nhiêu tiền dành dụm cả đời người làm lụng cực khổ, giờ bị cảnh sát tịch thu, mà còn bị vu oan nữa. Bả khóc ngất ngả xỉu, họ cũng dửng dưng.Sau khi chôn cất ông chồng xấu số, người chồng suốt mấy chục năm cực khổ, chưa được đi du lịch một chuyến nào, đã chết một cách đau đớn, bả tức quá mướn luật sư để đòi số tiền lại.Cô Lan hỏi:- Vợ chồng bả làm nghề gì mà có tiền dữ vậy chị?Bà Thanh cười:- Trời ơi, nghề gì đâu. Bả chuyên bán đồ chơi con nít, ổng thì đi cắt cỏ trồng bông cho nhà người ta chớ có làm ăn buôn bán gì to lớn đâu. Họ lãnh tiền chính phủ từ hồi qua tới giờ vì có con còn nhỏ, lãnh cho tới lớn, tiền làm để dành mới có dư vậy để dưỡng già, giờ chồng chết thiệt đau đớn hết sức.Sáng hỏi:- Vậy, luật sư cãi như thế nào mà đòi được tiền vậy?.Bà Thanh nói:- Có cãi khỉ gì đâu, tốn ba chục ngàn để ổng dạy cho nói một câu "Tiền tui có là do đánh bài thắng" cảnh sát trả tiền lại ngay.Cô Lan nói:- Vậy a, cả hai vợ chồng cùng tiếc của không khai ra ông chồng mới bị bắn chết. Sao coi tiền bạc hơn mạng sống vậy? thiệt là đáng tội nghiệp. Ông luật sư chỉ dạy thân chủ nói có mỗi một câu thôi mà ăn trọn ba chục ngàn một cái ọt, ngon ơ. Thiệt tình!Bà Thanh nói:- Bây giờ bà vợ có ôm đống tiền cũng làm sao mà vui cho được. Hổng biết bả có hối hận hay không.Cả nhóm đàn bà cùng thở dài, mỗi ngừơi đuổi theo một ý nghĩ riêng./.Trương Ngọc Bảo Xuân