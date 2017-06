Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại Khóa An Cư Ngắn Hạn

Hình an cư năm trước.

Westminster (Bình Sa)- - Y theo lời Phật dạy, để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức, ngõ hầu làm mô phạm cho hàng Phật Tử cùng tiến tu Phật đạo. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự tọa lạc tại 14472 Chestnut ST, Westminster CA 92683 đã long trọng Tổ Chức An Cư Kiết Hạ Năm 2017 kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2017 đến ngày 2 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường Chùa Đều Ngự với sự tham dự hơn 200 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni về từ các chùa và tự viện trên khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ và hàng trăm đồng hương Phật tử tham gia tu học.Mặc dù Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/ Hải Ngoại Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp, Thượng Tọa Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Đồng Điều Hành Tăng Đoàn kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện TĐGHPGVNTN /Hải Ngại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, rất bận rộn với nhiều công tác Phật sự nhưng vẫn tiếp tục tổ chức khóa An Cư Kiết Ha ngắn hạn cho Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.Khóa an cư ngoài Ban Giảng Huấn cho Tăng Ni còn có Ban Giảng Sư cho Phật Tử.Ban chức sự Trường Hạ năm 2017 gồm có: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc Thiền Chủ, kiêm chứng minh,Hòa Thượng Thích Viên Thành, chứng minh, Hòa Thượng Thích Tâm Vân Phó Thiền Chủ, Hòa Thượng Thích Chơn Trí, chứng minh, Hòa Thượng Thích Viên Lý, chứng minh kiêm vi tác Tuyên Luật Sư, Hòa Thượng Thích Đức Niệm, chứng minh, HT. Thích Quảng Thanh, chứng minh, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Hóa chủ, Thượng Tọa Thích Quảng Long, Phó hóa chủ, Thượng Tọa Thích Nhuận Hải, Phó hóa chủ, Thượng Tọa Thích Minh Thanh Phó hóa chủ...Ngoài ra còn có qúy vị trong Ban Giảng Huấn cho Tăng Ni, học kinh, luật, luận, thảo luận Phật pháp...Ban Giảng Sư cho Phật tử với chương trình tu học riêng qua sự hướng dẫn của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni với nhiều đề tài tu học, thọ trì Lương Hoàng Sám...Chương trình còn có lễ tấn phong phẩm vị cho chư tôn đức Tăng, Ni. Bế mạc khóa An Cư có lễ trai đàn chẫn tế.