Trường Trung Học La Quinta Lễ Mãn Khóa Niên Học 2017

Garden Grove (Bình Sa)- - Trường Trung Học La Quinta (góc ngã tư McFadden St - Ward St) đã tổ chức Lễ Mản Khóa niên học 2017 vào lúc 4 giờ 30 chiều Thứ Hai ngày 19 tháng 6 năm 2017 cho 555 học sinh ra trường, trong đó có 409 học sinh gốc Việt.Thủ khoa là em Caroline Nguyễn. Em cho biết, sau khi tốt nghiệp em sẽ theo học tại Đại Học UCI.Sau phần nghi thức chào cờ, ban tổ chức xướng danh khoảng 50 em học sinh có điểm từ 4 chấm trở lên.Tiếp theo Bà Hiệu Trưởng Denise Halstead lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như qúy vị phụ huynh, qúy thầy cô tham dự, Bà chúc các em sau khi tốt nghiệp gặp nhiều may mắn trong những ngày sắp tới.Ông Bob Harden Phó Chủ Tịch Học Khu trong lời phát biểu đã ca ngợi tinh thần học tập của các em cũng như sự tận tình dạy dỗ của các Thầy, Cô.Sau đó là phần phát bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm.Được biết tại trường nầy Hội phụ huynh học sinh đã liên tục trong nhiều năm, cứ mỗi khi niên học kết thức, trước đó hội đều tổ chức một buổi tri ân các thầy, cô giáo đã có công dạy dỗ con em mình. Đó cũng là việc làm trong tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” theo truyền thống của người Việt nam chúng ta.Trường Trung Học La Quinta có đến 72% học sinh gốc Việt nên Hội Phụ Huynh Học Sinh hầu hết là người Việt. Hội Phụ Huynh Học Sinh do anh Nguyễn An Giang làm Hội Trưởng, buổi tri ân Thầy, Cô giáo cũng do anh nghĩ ra và đã được nhiều phụ huynh hưởng ứng.