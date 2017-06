VIỆT TÂN: Lên Tiếng Phản đối việc bắt giữ và trục xuất anh Phạm Minh Hoàng

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Bản Lên Tiếng

Phản đối việc bắt giữ và trục xuất anh Phạm Minh Hoàng

Chiều thứ Sáu, ngày 23 tháng Sáu, 2017, công an đã ập vào nhà, đọc lệnh bắt giữ và áp tải anh Phạm Minh Hoàng đi mất. Theo lời kể của chị Lê Thị Kiều Oanh, vợ anh Phạm Minh Hoàng, thì công an cho biết là anh Hoàng sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày hôm sau, tức 24 tháng 6.Anh Phạm Minh Hoàng sinh năm 1955 tại Việt Nam. Anh đi du học tại Pháp năm 1973. Sau một thời gian sinh sống tại Pháp, anh đã quay trở lại Việt Nam để dạy học và mang song tịch Pháp-Việt. Anh bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào tháng 8/2010 với tội danh cáo buộc là chống phá nhà nước. Anh bị tù giam 17 tháng và bị quản chế 3 năm sau đó. Sau khi ra tù anh vẫn tiếp tục các hoạt động tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, trong cương vị của một đảng viên Việt Tân.Vào tháng Năm 2017, văn phòng Chủ Tịch Nước ra sắc lệnh tước quốc tịch Việt Nam của anh Phạm Minh Hoàng. Quyết định này chỉ là một thủ đoạn nhằm chận đứng các hoạt động tranh đấu ôn hòa của anh Phạm Minh Hoàng. Ngay sau đó anh Hoàng đã tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp để quyết ở lại Việt Nam theo ước nguyện sống và chết trên quê hương nhằm phục vụ đất nước và dân tộc.Nhà cầm quyền CSVN muốn trục xuất anh Phạm Minh Hoàng về lại Pháp. Do đó, chính quyền Pháp không thể thỏa hiệp với chế độ Hà Nội để đẩy một nhà hoạt động nhân quyền đi lưu vong. Đây là trường hợp đầu tiên mà nhà cầm quyền CSVN tước quốc tịch của một người có quan điểm chính trị khác với chế độ. Điều 15 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền khẳng định rằng không ai có thể bị tước quốc tịch của họ một cách tùy tiện.Đảng Việt Tân lên án hành động tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng và toan tính trục xuất anh Hoàng về Pháp là hành vi bất hợp pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với một người công dân Việt Nam. Là người Việt Nam, anh Phạm Minh Hoàng có quyền cư ngụ, sống và chết trên quê hương mình để phục vụ đất nước và dân tộc.

Ngày 23 tháng 6 năm 2017

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 596-7951

---Bản tin RFA:

Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị công an bắt

RFA - 2017-06-23





Cựu tù nhân lương tâm, giảng viên Phạm Minh Hoàng, người bị nhà cầm quyền Việt Nam tước quốc tịch, vừa bị một nhóm người mặc sắc phục ập vào nhà tại phường 4, quận 10, TP HCM bắt đi tối ngày 23 tháng 6.

Vợ của ông, bà Kiều Oanh xác nhận với Đài Á Châu Tự Do tin này vào khoảng 6 giờ 45 chiều ngày 23 tháng 6:

“Cách đây khoảng 20 phút, công an khu vực tới nhà tôi, gõ cửa và nói là kiểm tra nhân khẩu định kỳ. Khi chúng tôi mở cửa cho anh ta, vài giây sau, không biết từ đâu công an xuất hiện xông ập vào nhà tôi. Họ có một người mang máy quay phim nhưng tôi không cho người này vào, tôi nói là mặc sắc phục thường tôi không cho vào và tôi đuổi ra. Họ nói là mời chồng tôi lên trụ sở công an phường để làm việc. Chúng tôi không đồng ý, chúng tôi nói rằng đâu có cái luật lệ nào mà các anh đến nhà người ta, mời và bắt người ta đi liền như vậy?”



Theo lời bà Kiều Oanh, những người mặc sắc phục bắt ông Hoàng ký vào biên bản nếu không đi, nhưng ông Hoàng từ chối và gọi điện thoại cho luật sư của ông. Tuy nhiên, những cuộc gọi không thành công vì bà Oanh cho biết xe phá sóng được mang đến khu vực nơi ở của gia đình bà.

Bà cho biết ông Phạm Minh Hoàng từ chối không lên trụ sở công an phường và phía công an đã đọc biên bản trục xuất ông Hoàng.

Nội dung của biên bản trục xuất nói rằng ngày mai sẽ trục xuất ông Hoàng từ đồn công an. Bà Kiều Oanh cho biết đã yêu cầu được xem văn bản trục xuất đó, tuy nhiên phía công an từ chối.

“Mình không biết đồn công an nào và ở nơi đâu. Xong rồi họ lôi anh Hoàng đi. Tôi muốn quay phim cũng không được, họ dồn tôi và anh Hoàng tận cuối nhà. Khi lôi anh Hoàng ra ngoài rồi thì họ khoá trái cửa lại, nhốt tôi và con tôi trong nhà.”



Theo lời bà Kiều Oanh, ngay sau đó bà đã gọi điện thoại cho ông Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn. Vì không nói được Pháp ngữ nên qua tiếng Anh, bà Kiều Oanh chỉ thông báo được rằng công an đã bắt chồng của bà và sẽ trục xuất chồng bà vào ngày mai tại đồn công an.

Vừa qua ông Phạm Minh Hoàng cho biết được phía Tổng lãnh sự Pháp thông báo về quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông do chủ tịch Trần Đại Quang ký ngày 17 tháng 5.

Sau đó ông Hoàng chính thức nhận được bản sao; ông làm đơn khiếu nại về quyết định đó; cũng như ra thông báo từ bỏ quốc tịch Pháp mà ông có.