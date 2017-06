Nhóm Đầu Tư Nhật Định Mua Toshiba Với Giá 18 Tỉ MK

Khoảng cuối tháng 06/2017, Toshiba cho biết đang cân nhắc lời chào mua trị giá 2 nghìn tỷ Yên (khoảng 18 tỷ USD) từ một nhóm các nhà đầu tư do quỹ Innovation Network Corporation of Japan dẫn đầu.Toshiba phải bán đi mảng kinh doanh chủ chốt nhằm phục hồi sau khoản lỗ hàng tỷ USD từ vụ sụp đổ của Westinghouse Electric. Vụ khủng hoảng của công ty đã làm dấy lên hồi chuông báo động với các quan chức chính phủ Nhật. Hơn 100,000 người trong tổng số gần 190,000 nhân viên Toshiba đang sống tại Nhật, nơi công ty đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp then chốt như Năng lượng và Vận tải.Nếu công nghệ nhạy cảm của mảng chip nhớ Toshiba rơi vào tay của các công ty ngoại quốc, đây sẽ là nỗi lo lớn đối với các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Quỹ INCJ là nỗ lực của chính phủ nhằm giữ mảng chip trong tay Nhật Bản. INCJ sẽ hợp tác với nhà đầu tư Bain Captial của Mỹ và Ngân hàng phát triển Nhật Bản để mua bộ phận chip, đánh bại những người mua tiềm năng khác, trong đó có nhà sản xuất thiết bị điện tử Foxconn, một trong các đối tác cung ứng lớn nhất của Apple. Hồi năm 2016, Foxconn đã mua lại Sharp, cũng là một doanh nghiệp Nhật Bản.Trong khi đó, Toshiba đang vô cùng cần tiền. Công ty đã đưa ra cảnh báo lỗ trong năm tài khóa kết thúc có thể chạm mốc 950 tỷ Yên (khoảng 8.5 tỷ USD), phần lớn là kết quả từ các vấn đề tại Westinghouse. Tuy nhiên, quyết định bán mảng kinh doanh chip vẫn chưa được chốt. Dù là nhà thầu được ưu tiên, Toshiba nói cả 2 bên vẫn cần đạt được thỏa thuận cuối cùng. Công ty hy vọng làm được điều này trước cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra trong cuối tháng 06/2017.Kazunori Ito, nhà phân tích của hãng nghiên cứu Ibbotson Associates Japan, cho rằng nguyên nhân Toshiba lựa chọn INCJ là vì sự cộng tác và khả năng khép lại thương vụ nhanh chóng. Nếu không, họ sẽ ngay lập tức bị loại khỏi sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Dù vậy, kế hoạch có thể sẽ không diễn ra suôn sẻ. Thương vụ đang vấp phải thách thức từ Western Digital, công ty đã thực hiện nhiều hành động pháp lý để ngăn cản vụ mua bán. Western Digital đã không hài lòng khi Toshiba đưa cả cổ phần của họ trong liên doanh giữa 2 bên khi bán mảng chip. Western Digital đã tìm kiếm trọng tài quốc tế và lệnh cấm từ tòa án Mỹ nhằm chặn đứng kế hoạch của Toshiba.Theo: Nguoivietphone.com