Cảng Sài Gòn Cháy, Nổ Dữ Dội: 200 Lính, 30 Xe Vòi, 2 Ca-nô Cứu

SAIGON -- Cháy dữ dội trong cảng Sài Gòn... nhiều tiếng nổ kèm theo trận cháy trong đêm.Bản tin VnExpress gọi đó là: Biển lửa bao trùm kho hàng trong cảng Sài Gòn...Khuya 22/6, đám cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ phát lên ở kho chứa thạch cao gần giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. SG.Gần 23h, lửa bất ngờ bùng lên ở kho chứa thạch cao, nhu yếu phẩm trong cảng gần sông Sài Gòn, cách đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) một dãy nhà. Trong đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Khu vực xung quanh bị mất điện."Lúc đầu cháy nhỏ thôi, thấy trong cảng nên mọi người không quan tâm. Nhưng khoảng 30 phút sau tôi nghe nhiều tiếng ầm ầm kèm mùi khét lẹt. Lửa bốc cao hơn 100 m nên mọi người chạy tán loạn", một người dân sống sát bên đám cháy cho biết.Khu vực cháy có 5 nhà kho nằm liền nhau, mỗi kho rộng 1.000 m2. Lửa lan nhanh, bao trùm nhà kho số 1. Tuyến đường từ Nguyễn Tất Thành từ quận 4 sang quận 1 nhanh chóng bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy.Hàng trăm cảnh sát cứu hỏa chia nhiều mũi để tiếp cận đám cháy. Do hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm nên xe cứu hỏa tiếp cận khó khăn. Cảnh sát triển khai chữa cháy bằng đường thủy, lấy nước trực tiếp từ sông Sài Gòn.VnExpress ghi rằng hơn 2 tiếng sau, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội kèm nhiều tiếng nổ liên hồi. Tường và trần của kho hàng đã đổ sập. Gió lớn đẩy lửa lan qua các kho bãi kế cận, một bãi giữ xe cũng bị ảnh hưởng. Đình Khánh Hội và hàng chục nhà dân sát bên bị lửa đe dọa. Cảnh sát và dân phòng đập cửa nhiều nhà, yêu cầu dân di dời khẩn cấp.Đến 2h ngày 23/6, tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP SG - cho biết, đám cháy đã được khống chế. "Không có thiệt hại về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi một nhà kho. Những tiếng nổ phát ra có thể do các bình gas trong kho", đại tá Bửu nói.Theo đại tá Bửu, đơn vị đã huy động gần 200 chiến sĩ, 29 xe cứu hỏa của các quận, huyện tham gia dập lửa.Báo Tin Tức cho biết rằng khoảng 1 giờ sáng ngày 23/6, đám cháy tại kho hàng gần 5.000 m2 của Tổng công ty cổ phần kho vận miền Nam – SOTRANS tại cảng Sài Gòn cơ bản được khống chế.Bản tin cũng ghi rằng Sở cảnh sát PCCC đã điều động 29 xe chuyên dụng, 2 ca nô, 180 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.Được biết, nguồn lửa xuất phát ban đầu từ vị trí kho số 1 và sau đó do tiếp xúc với nhiều chất dễ cháy đã lan truyền đến các kho khác trong tổng số 5 kho của công ty SOTRANS. Hiện vẫn chưa thể xác định được tổng thiệt hại tài sản là bao nhiêu và rất may vụ cháy xảy ra trong đêm nên không có thiệt hại về người.Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23/6, các chiến sĩ tiếp tục khống chế lửa tàn.Như vậy, sau gần 3 giờ tích cực chiến đấu với giặc lửa, lực lượng cảnh sát PCCC Thành phố đã khống chế hoàn toàn đám cháy tại tổng kho của công ty SOTRANS.“Trong quá trình triển khai có lúc thiếu nước cục bộ nhưng sau đó đã nhanh chóng thực hiện công tác truyền nước từ bến cảng Nhà Rồng và các trụ nước trên các trục đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành”, Đại tá Bửu cho biết thêm.