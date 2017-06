Anh Quốc: 600 Cao Ốc Che Màn Dễ Cháy Trong Lúc Tu Bổ

LONDON - Chính quyền vương quốc Anh đang thẩm định tiêu chuẩn an toàn với 600 cao ốc che màn trong lúc tu bổ tiếp theo đám cháy lớn tại Grenfell Tower ở khu tây thủ đô London.Bộ đặc trách cộng đồng và chính quyền địa phương cho hay: tính vào sáng Thứ Năm, ít nhất 3 dãy cao ốc che màn che bằng nhựa dễ cháy nổ.Cùng ngày Thứ Năm, Thủ Tướng Theresa May loan báo: viên chức hữu trách kiểm tra ít nhất 100 cao ốc mỗi ngày, và cư dân đuợc thông báo kết quả kiểm định an toàn chống cháy.Trước đó, văn phòng số 10 đường Downing (tức Dinh Thủ Tướng) cho hay: 600 cao ốc dùng màn che phủ bằng nhựa tương tự Grenfell Tower.Vài giờ sau, Bộ đặc trách cộng đồng và chính quyền địa phương cải chính rằng 600 cao ốc dùng màn che, nhưng không đều là tương tự Grenfell Tower. Viên chức nói: các chủ nhân nên kiểm tra màn che.Thủ Tướng May báo cáo QH: kết quả kiểm định các loại màn che nhà đang tu bổ có thể đuợc công bố trong 48 giờ. Theo lời bà May, 151 căn bị thiêu hủy tại đám cháy Grenfell Tower và 164 căn đã đuợc tìm thấy để nạn nhân hoả hoạn tạm trú.Ít nhất 79 người thiệt mạng trong đám cháy hôm 14-6.