Cháy, Chạy Trường, Ngộ Độc, Giá Đất, Hối Lộ...

Hỏa hoạn lớn ở Hà Nội: Cháy dữ dội tại khu công nghiệp Nội Bài trong đêm.Báo Tiền Phong kể rằng vào khoảng 0h ngày 22/6, một đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực kho chứa của công ty United Motor Vietnam (UMV) nằm trong khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), gần sát sân bay Nội Bài.Bản tin VTV kể chuyện Biển Đông: Cứu nạn thuyền viên bị rơi xuống biển...Lực lượng cứu nạn đã phát hiện, cứu vớt thuyền viên bị rơi xuống biển lên tàu.Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam: Vào hồi 22h15 hôm 21/6, sà lan hút cát mang số hiệu HP 4221 của Công ty cổ phần vận tải biển Gia Bảo, Hải Phòng đang trên đường hành trình từ Long An về Vũng Tàu thì 1 thuyền viên bị rơi xuống biển.Bản tin VOV ghi nhận: 2 người mẹ vướng lao lý vì “chạy trường” cho con...Muốn con học ngành công an, chị em bà Thanh bị lừa "chạy trường" hết gần 800 triệu và bị truy tố về hành vi Đưa hối lộ.Ngày 21/6, TAND TP SG xét xử (Trần Dương Trung, 49 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Đoàn Thị Thanh (48 tuổi) và Trần Thị Tuyết Trinh (41 tuổi) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.Bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn: Người dân viết đơn cầu cứu vì container "bủa vây" suốt nhiều năm.Hàng trăm hộ dân ở khu dân cư Cát Lái (Q.2 – TPSG) kêu cứu tới Bí thư thành ủy và cơ quan chức năng vì những chiếc container siêu trường, siêu trọng bủa vây, uy hiếp đến tính mạng đến người dân bất cứ lúc nào.Khu dân cư Cát Lái nằm trên đường Nguyễn Thị Định (Q.2 – TPSG) được xây dựng từ năm 2006 với quy hoạch là một khu dân cư đảm bảo chất lượng về không gian sống, có kiến trúc hạ tầng như trường học, bệnh viện, chợ…Tuy nhiên nhiều năm nay, người dân sống trong khu dân cư này luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi ra khỏi nhà phải luồn lách trước hàng trăm container chạy nháo nhào bất kể ngày đêm.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Long An: Liên đoàn võ thuật bị phạt 15 triệu vì thu chi bất minh.Không tổ chức bộ máy kế toán, hầu hết các chứng từ thu chi tại Liên đoàn võ thuật tỉnh Long An đều không đúng quy định, nhiều khoản chi không có trong dự toán.Ngày 21-6, thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Liên đoàn võ thuật tỉnh Long An số tiền 15 triệu đồng về việc “không tổ chức bộ máy kế toán”.Báo Thanh Niên kể chuyện “Hàn the, formol vẫn còn trong các sản phẩm giò chả: Đoàn du khách đến Vũng Tàu bị ngộ độc thực phẩm.”Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cho biết đã báo cáo với Chi cục ATVSTP tỉnh về vụ khoảng 60 du khách vào bệnh viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm ngày 11.6. Theo đó, đoàn du khách gần 1.000 người được một công ty du lịch tại TP.SG đưa đến TP.Vũng Tàu tham quan. Các du khách được đưa đến nhiều địa điểm khác nhau để ăn uống. Trong đó, có nhóm ăn tại một nhà hàng trên đường Hoàng Hoa Thám thì đến 10 giờ cùng ngày bị nôn ói, đau bụng được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.Báo Pháp Luật ghi nhận tình hình “Giá đất nền ở TP.SG có nơi tăng sốc 400%?”Cũng theo ông Thìn, tính từ khoảng 2015 đến nay giá đất tại một số khu vực tăng, cá biệt có nơi đã tăng lên 300%-400%. Đơn cử như tại quận 2, giá đất nền trên đường Trần Não cách đây hai năm chỉ có 50 triệu đồng/m2 thì đến nay đã lên đến 200 triệu đồng/m2. Hay như ở khu vực đường Song Hành (xa lộ Hà Nội) cũng tại thời điểm 2015 nhà đầu tư chỉ phải bỏ ra khoảng 50-55 triệu đồng/m2 thì đến nay đã lên đến trên 200 triệu đồng/m2.VnExpress kể chuyện: Ngao chết hàng loạt vì nắng nóng ở Hải Phòng.Nhiều hộ dân ở Hải Phòng đầu tư tiền tỷ nuôi ngao, sắp đến kỳ thu hoạch thì ngao chết hàng loạt.Nhiều ngày qua, hàng trăm ha ngao nuôi sắp đến kỳ thu hoạch ở bãi bồi cửa sông Văn Úc - khu vực nằm giữa huyện Kiến Thuỵ, Tiên Lãng và quận Đồ Sơn (Hải Phòng), bất ngờ chết hàng loạt không rõ nguyên nhân; gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.Báo Dân Trí kể chuyện tỉnh Gia Lai: Bị chê thịt heo nhiều mỡ, hai thanh niên ra tay đánh chết người.Ngày 22/6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Đình Khai (22 tuổi) và Đặng Văn Thống (24 tuổi) về tội danh giết người.Bản tin SOHA kể về Hà Nội: Xe bán tải "điên" đâm hàng loạt phương tiện.Tai nạn xảy ra vào khoảng 16h45 phút ngày 22/6, tại đường Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội. Khiến 3 người bị thương nặng.Bản tin Zing kể chuyện Cần Thơ với “Thanh tra giao thông nhận hối lộ: Bị cáo khai dùng tiền để chạy chức.”Ngày 22/6, phiên tòa xét xử 7 cán bộ nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, cùng hai bị cáo khác về tội Nhận hối lộ tiếp tục diễn ra.Trong đó Dương Minh Tâm, nguyên Phó chánh TTGT khai đã nhận tiền của 13 DN, cá nhân với số tiền hơn 400 triệu. Tâm thừa nhận đã dùng 370 triệu chi cho nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ để được nâng đỡ lên chức Phó chánh Thanh tra.Thế gian nhiều nhức nhối...