Westview Đại Hội Thể Thao Với Hơn 1,000 Người Tham Dự

Trong Đại Hội Thể Thao.

Garden Ggrove (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 19 tháng 6/2017 tại Garden Grove Park, Chương trình Westview Nam California đã long trọng tổ chức lễ khai mạc đại hội thể thao 2017 cho những người chậm phát triển thuộc các Thành Phố và Quận Hạt trong Miền Nam California. đây là một sinh hoạt thường xuyên mỗi năm để cho nhửng người chậm phát triển có dịp thi thố tài năng về các bộ môn thể dục, thể thao, văn nghệ.Dự lễ khai mạc ngoài các viên chức phụ trách chương trình Westview còn có sự hiện diện của Ông Gregg Gann, Tổng Giám Đốc Chương Trình Westview; Đại diện Thành Phố Garden Grove, Đại diện Ban Điều Hành xe bus OCTA...Ngoài ra còn có những Điều phối Viên của Regional Center of Orange County (Trung Tâm Vùng Quận Cam); Các phụ huynh cùng những nhà bảo trợ, những Tình Nguyện Viên từ các Cơ Quan, Trường Học. Các cơ quan truyền thông...Sau phần nghi thức khai mạc, Ông Gregg Gann, Tổng Giám Đốc Chương Trình Westview lên ngỏ lời chào mừng quan khách và cám ơn tất cả qúy vị đã dành thì giờ đến tham dự Lễ Khai Mạc Đại Hội thể Thao và kỷ Niệm 31 Năm Thành Lập Chương Trình Westview (1986-2017).Cuối cùng ông khuyến khích các học viên hãy cố gắng và sẵn sàng trong tuần thi đấu thể thao sôi nổi nầy.Mở màn chương trình thi đầu với bộ môn bóng tròn (soccer) do các đội tranh tài dưới sự cổ võ nhiệt tình của các thành viên và phụ huynh tham dự, đây là bộ môn thật sôi nổi và hào hứng với sự tham dự của các đội thuộc các sắc tộc bạn, trong đó có rất đông các học viên Người Việt Nam.Tiếp tục phần thi đấu thuộc các bộ môn khác cũng đã diễn ra thật hào hứng do những người chậm phát triển thực hiện trong tinh thần cố gắng tranh tài với sự cổ vũ nồng nhiệt của những người tham dự.Chương trình đại hội bắt đầu vào sáng Thứ Hai ngày 19 tháng 6 năm 2017 và kết thúc vào chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 2017 cũng tại địa điểm Garden Grove Park.Tổ Chức Westview là một tổ chức hoạt động “Nhân Ái Giúp Người Chậm Phát Triển Hội Nhập Với Xã Hội”.Westview là một tổ chức phi lợi nhuận, nhận tài trợ trực tiếp từ chính phủ tiểu bang Cali để giúp đỡ cho những người chậm phát triển. Những người bị chứng bệnh bại não, hội chứng Down, chứng tự kỷ ám thị (Autism), hoặc chứng động kinh (Epilepsi of Seizure) đều có thể tham gia vào chương trình có tên gọi là Chương Trình Đa Văn Hóa, vì phục vụ cho mọi sắc tộc. Westview có nhiều trung tâm trên khắp Cali. Trung tâm nằm gần khu vực Little Saigon nhất là ở 8295 Westminster (giữa Newland & Beach), cũng là nơi có nhiều học viên gốc Việt đông nhất.Mục đích của Chương Trình Đa Văn Hóa Westview là hỗ trợ cho những người chậm phát triển có điều kiện hòa nhập vào trong xã hội. Xin đừng nghĩ là những người bị bệnh Down, bại não hay tự kỷ ám thị không có nhu cầu này. Đúng là những người này thường có một thế giới riêng khá tách biệt. Nhưng họ vẫn rất cần được yêu thương, được tôn trọng, được công nhận bởi gia đình, xã hội. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của tình trạng bệnh lý mà học viên sẽ được chăm sóc bởi những chương trình khác nhau. Thông thường các học viên đến sinh họat tại trung tâm từ 08 giờ sáng đến 02 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. Học viên được đưa đón tận nhà bởi người giáo viên phụ trách (coach) của mình. Cứ bốn học viên thì có một giáo viên phụ trách. Giáo viên cũng được tuyển chọn từ nhiều sắc tộc khác nhau để học viên được chăm sóc bởi giáo viên có cùng văn hóa, ngôn ngữ, nên dễ đồng cảm hơn.Việc tuyển chọn giáo viên cho trung tâm không dựa trên yếu tố bằng cấp, mà trên khả năng cảm thông, yêu thương là chính. Giáo viên, ngoài những kỹ năng cơ bản như lái xe an toàn, biết cấp cứu và sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp…, phải có khả năng hiểu và thương học viên của mình...Mọi chi tiết xin liên lạc: Westview- 8295 Westminster Ave Suite 130 Westminster, Ca 92683. Tel: 714-799-0211.