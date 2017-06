Liên Hội CQN/VNCH Bắc Cali Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 2017

Trong Ngày Quân Lực ở San Jose.

Vào lúc 11:00am ngày Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017, tại tiền đình hạt Santa Clara 70 W Hedding, San Jose, Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) đã long trọng tổ chức đại lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 có khoảng gần 1,000 người tham dự. Bên cạnh 20 hội CQN còn có các hội đồng hương ái hữu, và đồng bào. Ngày 19/6/2017 lại nhằm vào ngày lễ Fathers Day, và một ngày nắng nóng, BTC lo ngại số người tham dự sẽ ít hơn rất nhiều so với mọi năm! Tuy nhiên, con số người hiện diện đã vượt qua sự dự đoán, việc tham dự của đông đảo đồng hương tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ. Trong số các hội đoàn, và quan khách ngoại quốc, người ta ghi nhận còn có cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn, cựu Th.T Nguyễn Khắc Bình, cựu HQ/ Đ.T Trần Thanh Điền, cựu Đ.T (KQ) Nguyễn Hồng Tuyền, cựu Tr. T (TG) Trần Hữu Thành, cựu Tr.T Đỗ Hữu Nhơn, cựu Tr.T (LLĐB) Lê Văn Lạc, cựu Tr.T (ND) Nguyễn Mộng Hùng, và nhiều nhân sĩ trong cộng đồng. Về phía chính quyền sở tại có GSV Dave Cortese, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara, NV Tâm Nguyễn, NV Lân Diệp, Ủy Viên Giáo dục Vân Lê, 3 sĩ quan Sheriff Hạt Santa Clara…, và các cơ quan truyền thông, báo chí Việt Ngữ.Lễ Khai Mạc lúc 11:30, SQ Nghi Lễ ND Bùi Định, điều khiển chương trình KQ Lê Văn Hải, Trương Kỉnh Thành, thông dịch Vũ Trinh. Khởi đầu bằng nghi lễ rước quân kỳ các quân binh binh chủng thuộc Quân Lực VNCH, rước Quốc Quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ Hoa Kỳ. Cuộc diễn binh tuy đơn giản nhưng hùng tráng; toàn thể quan khách và đồng hương đứng nghiêm khi các Hiệu Kỳ của các đơn vị đều bước trước hai hàng quân danh dự dàn chào. Tiếng nhạc hùng làm cho không không khí càng trang nghiêm. Tiểu sử của các đơn vị được đọc lên khi các đơn vị diễn hành. Hình ảnh những ngày Quân Lực tại Thủ đô Sài Gòn năm xưa đang hiện lại nơi đây, những thanh niên cường tráng ngày nào nay là những người luống tuổi, nhưng bước đi còn rầm rập tiếng quân hành. Có những giọt lệ trào ra khóe mắt một số số người tham dự.Kế đó là lễ thượng kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa và lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, cùng các đồng hương bỏ mình trên đường vượt biên đi tìm tự do, với các chiến sĩ đồng minh đã tử nạn vì bảo vệ VNCH.Sau Lễ Chào Cờ là Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm trước Đài Tổ Quốc Ghi Ơn. GSV Daves Cortese, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Hồng Tuyền, Trần Thanh Điền, Đỗ Hữu Nhơn, Lê Đình Thọ, Trần Hữu Thành... đã đặt vòng hoa và làm lễ truy điệu chiến sĩ trận vong trước đài tử sĩ trong tiếng nhạc truy điệu trầm hùng.Ông Nguyễn Kim Sơn, Trưởng BTC, đã cám ơn các chiến hữu đã cùng nhau tổ chức tốt đẹp buổi lễ. Ông kêu gọi các cựu quân nhân cùng đoàn kết, đừng để kẻ thù ru ngủ, và chia rẽ; hãy vận động ngoại giao để yểm trợ quốc nội chống lại chế độ cộng sản, và nhất là nên yểm trợ cho phong trào trùng tu lại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.Các ông Trần Thanh Điền, Cố vấn cho LH/CQN, trong phần phát biểu (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) đã nhắc đến sự hình thành Ngày Quân Lực vào năn 1965 khi quân đội được giao trọng trách bảo vệ Tổ Quốc. Quân lực VNCH đã chiến đấu anh dũng bảo vệ sự ấm no cho dân chúng và sụ tự do của miền nam. Ông nhắc lại những chiến công vang dội của QL/VNCH trong những năm 1968, 1971, 72. Theo ông quân lực VNCH bị phản bội sau hiệp định Ba Lê 27/1/1973. Hôm nay, sau 42 năm mất nước QL/VNCH vẫn còn tiếp tục với các sinh hoạt nhằm giũ vững tinh thần “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” và cương quyết yểm trợ toàn dân trong nước, sẽ đem lá Cờ Vàng về xây dựng Tự Do, Dân Chủ cho đất nước. Ông kêu gọi các đoàn thể và người Việt tự do yểm trợ việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi đó có hơn 16,000 đồng đội đang an nghỉ.GSV Daves Cortese, và các quan khách phía chính quyền lên khán đài, ông phát biểu ý kiến về ngày Quân Lực 19-6, cám ơn Liên Hội CQN chuẩn bị và tổ chức buổi lễ tốt đẹp.Sau cùng, Ông Đỗ Hữu Nhơn đọc tuyên cáo của Liên hội CQN/QLVNCH nhân ngày Quân Lực, trong đó có những điểm: Lên án Hà Nội càng ngày càng đàn áp người dân thô bạo; phối hợp với Trung Cộng lập nhà máy thép Formosa, nhà máy thép ở An Giang làm ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại và bịnh tật cho dân chúng; lên án Trung Cộng xuất cảng sang Việt Nam những sản phảm độc hại để hủy diệt dân tộc Việt Nam...v.v.Nhân dịp nầy, Ủy ban Trùng Tu Mộ Tử Sĩ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, và ba đơn vị (Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức & Nhật Báo và Đài Cali Today & Nhóm Huynh Đệ Chi Binh) đã trao tấm chi phiếu 30,000$ mỹ kim yểm trợ công tác trùng tu lại mộ tử sĩ ở nghiã trang Quân Đội Biên Hòa do Liên Hội đang phát động.Theo nhận định của số đông, không khí buổi lễ diễn ra rất trang trọng, nhất là trong giây phút tưởng niệm và lễ truy điệu, ghi ơn những người Lính đã nằm xuống trong cuộc chiến. Gần 20 đơn vị quân đội đủ mọi mầu cờ sắc áo của các quân binh chủng đã tham gia diễn hành: Thiếu Sinh Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủng Quân Lục Chiến, Nha Kỹ Thuật, Sư Đoàn 21, Quân Cảnh, Thiết Giáp, Hải Quân, Không Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Nữ Quân Nhân, Sĩ Quan Thủ Đức, Quân Trường Đồng Đế, Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Đặc Biệt, Thanh Niên Cờ Vàng, Thương Phế Binh…v.v...Ngoài ra còn có các đơn vị tham dự như SĐ 18, SĐ 25, SĐ 7…v.v. Khối quốc quân kỳ năm nay do Hội Thiếu Sinh Quân đảm trách. Một chương trình văn nghệ đặc sắc với những bài hùng ca và những nhạc phẩm nhớ về người Lính do các dơn vị cựu quân nhân trình diễn, tăng cường 2 ca sĩ của Asia.Tưởng cũng xin biết thêm, Liên Hội CQN VNCH Bắc California, quy tụ trên 20 hội đoàn quân đội, sinh hoạt trong tình “Huynh đệ chi binh” từ nhiều năm nay, trong tinh thần “sống chết có nhau!” Tổ Quốc, Danh Dự,Trách Nhiệm, của những người một thời khoác lên người bộ quân phục. Một trong những hội đoàn có chất keo đoàn kết nhất và làm được nhiều công tác ý nghĩa. Liên Hội là một trong những đoàn thể uy tín nhất của người Việt tại Bắc California.