Vũ Đoàn Múa Ba-lê Liberty San Jose

“Trong như tiếng hạc bay qua

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa”

Trình diễn vũ.

Trong một buổi chiều cuối tuần, tại trung tâm thương mại Eastridge San Jose, khách mau sắm và du lịch đã ngạc nhiên và thích thú được xem một đoàn vũ Ba-lê trình diễn miễn phí tại trung tâm thương mại nầy. Đoàn vũ gốm có khoảng 12 bé gái từ 8 tuổi đến 16 tuổi, trong những bộ y phục và loại giày đặc biệt, đã uyển chuyển quay cuống theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Tiếng nhạc có khi dồn dập, có khi lã lướt buông lơi…có thể diễn tả bằng 4 câu KiềuNhạc và điệu ăn khớp với nhau, những vũ công nhỏ nhắn đã uốn lượn, dậm chân, nhấc thân hình lên cao, xoay vòng…có khi đứng một chân, chân còn lại đưa thẳng lên trời…gây thích thú cho khách thưởng ngoạn. Những tràng pháo tay giòn giã khen thưởng vang lên không dứt.Vũ Đoàn Liberty Dance kết hợp nhiều điệu múa khác nhau, có khi là nhạc Rap, hip hop và có khi là nhạc êm dịu…y phục thay đổi theo từng điệu múa…Nhìn các phục sức, thể điệu biểu diễn, tiếng nhạc trầm bỗng, du dương, hoặc buồn bã…v.v., người xem có thể mường tượng ra rằng trong các điệu múa đó có mang theo một “thông điệp” một “lời nhắn” nào đó gửi đến người xem. Có khi đó là một câu chuyện, một vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống được thể hiện qua các vũ khúc?Điều đáng chú ý đặc biệt trong vũ đoàn còn có một bé gái Việt Nam tham dự. Thân hình nhỏ thó, đôi chân của em như chân hạc nhún nhảy nâng đỡ thân hình trên năm đầu ngón chân mềm mại, uyển chuyển trong các bước đi, như cánh bướm vờn hoa…có lúc cứ ngỡ em sẽ ngã chúi về phía trước, nhưng không, em xoè đôi tay, giữ thăng bằng …và cứ thế em cùng các bạn say sưa trong nhịp điệu quay cuồng.Và chiều thứ Bảy 24/6/2017, vũ đoàn Libery sẽ có 2 xuất biểư diễn tại Santa Clara Convention Center, vào lúc 12:00pm và 6:00pm.Được biết vũ đoàn Liberty là trung tâm dạy múa Ba-lê, có lớp dạy tại vùng Nam San Jose, 124 M Blossom Hill St., San Jose, CA 95123, (408) 629-1870, email: libertydancecompany@gmail.com.Một vài nét đan thanh về nghệ thuật Vũ Ba-lê:Múa Ba Lê (tiếng Pháp: ballet) là một loại vũ kịch có nguồn gốc xuất xứ từ triều đình nước Ý và được phát triển tại Pháp, Nga, Mỹ và Anh thành loại nghệ thuật múa tổng hợp. Đây là một dạng múa kỹ thuật về hình thể với “ngôn ngữ” riêng của mình. Loại nghệ thuật này có tầm ảnh hưởng toàn cầu và được giảng dạy tại các trường múa trên khắp thế giới. Múa Ba Lê được dàn dựng bao gồm nhạc (được dàn nhạc biểu diễn và đôi khi được ca sĩ hát), lời ca, và diễn xuất múa. Loại biểu diễn Múa Ba Lê cổ điển nổi tiếng nhất là ballet cổ điển với động tác uyển chuyển và chính xác. Sau này biến thể của ballet cổ điển có Múa Ba Lê tân cổ điển và Múa Ba Lê tân thời.Múa “Ba Lê” trong tiếng Việt lấy từ tiếng Pháp "ballet" nhưng tiếng Pháp này lại được tiếng Anh vay mượn vào khoảng thế kỷ 17. Từ “ballet” này lại có nguồn gốc từ tiếng Ý “balletto”, một dạng diminutive của ballo có nghĩa là múa.Ý (Italia) là quê hương của opera, Ballett Italia thời Phục Hưng ra đời nhằm trình diễn trong các lễ cưới hoàng gia và tầng lớp quý tộc. Trong giai đoạn này, người châu Âu đặc biệt quan tâm đến vấn đề học thuật và các loại nghệ thuật. Đồng thời, thương mại và buôn bán cũng rất phát triển. Tại các thành phố của Ý trở thành những trung tâm nghệ thuật cũng như thương mại của châu Âu. Catherine de Médicis, người Florence, kết hôn với Henri II, trở thành hoàng hậu của nước Pháp vào năm 1547. Bà đã đem tới triều đình Pháp loại giải trí của Italia. Năm 1661, Louis XIV thành lập Học Viện Múa Hoàng gia (Academie Royale de Dance) nhằm đào tạo các vũ công chuyên nghiệp để biểu diễn cho ông và triều đình. Thời kỳ này chỉ có nam vũ công. Để thể hiện vai nữ, các diễn viên nam sẽ mặc trang phục nữ, đeo mặt nạ và đội tóc giả. Cho đến khi vở ba-lê Le Triomphe de l'Amour (The Triumph of Love) năm 1681 nữ vũ công mới bắt đầu tham dự vào múa ba lê. Từ mô hình của Pháp, Trường Ballett Hoàng gia Nga (Russian Imperial Ballet - Kirov Ballet) được thành lập năm 1738 tại St. Petersburg, sau này trở thành một trong số học viện ballett vĩ đại nhất thế giới, và đoàn múa Ba-lê Hoàng gia Đan Mạch năm 1748. Ballett thời kỳ lãng mạn coi phụ nữ là thực thể lý tưởng cho loại nghệ thuật nầy, và lần đầu tiên trong lịch sử múa ba-lê, nữ giới được trao cho một vị trí quan trọng hơn hẳn so với nam giới. Nam diễn viên chỉ có vai trò phụ trên sân khâu nhằm nâng đỡ cho các ballerina. Sau năm 1850, múa ba-lê tại Pháp rơi vào thời kỳ đi xuống, trong khi lại thăng hoa tại Nga, nhờ vào sự đóng góp của những bậc thầy ba-lê như August Bournonville, Jules Perrot, Arthur Saint-Léon, Enrico Cecchetti và Marius Petipa. Vào khoảng cuối thế kỷ 19, trung tâm thế giới ballett chuyển từ Pháp qua Nga. Một trong những người tạo ra kỷ nguyên rực rỡ cho Trường Ba-lê Hoàng gia Nga và đóng vai trò lớn trong việc biến St. Petersburg trở thành kinh đô của ballett thế giới là Marius Petipa. Đoàn ballett của St. Petersburg là nơi đào tạo ra những diễn viên ballett nổi tiếng nhất của mọi thời, trong đó nổi bật lên là cái tên Anna Pavlova. Pavlova nổi tiếng thế giới nhờ phong cách diễn vô cùng thanh thoát, uyển chuyển.