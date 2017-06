Nga Tấn Công Máy Bầu Cử 21 Tiểu Bang; Cựu Bộ Trưởng Nội An: Lúc Đầu, Dân Chủ Cũng Không Tin Tin Tặc Nga Phá Bầu Cử

WASHINGTON - Cựu bộ trưởng nội an của nội các Obama tiết lộ: nỗ lực phòng chống tin tặc Nga trong năm qua bị bác bỏ 2 lần, bởi ủy ban toàn quốc đảng DC (hay DNC) và viên chức hành pháp, vì nghi ngờ ông muốn kiểm soát hệ thống tuyển cử toàn quốc.Cựu bộ trưởng Jeh Johnson điều trần đại ý như trên tại ủy ban tình báo Hạ Viện hôm Thứ Tư, ám chỉ tình trạng hoang mang của chính quyền Obama trong việc đối phó với tấn công mạng do nhà nước Nga bảo trợ, rộng lớn và tinh vi hơn thẩm định vào thời điểm ấy.Theo lời kể, ông đã họp nối mạng với các tiểu bang vào ngày 15-8 với dự định đưa hệ thống tuyển cử vào danh sách hạ tầng cơ sở hệ trọng cần đuợc bảo vệ an ninh chống tin tặc – phản ứng ông nhận đuợc là từ trung hoà đến tiêu cực, vì không muốn liên bang can dự. Cựu bộ trưởng Johnson nói: đó là sự hiểu lầm sâu đậm và đáng buồn.Trong buổi điều trần cùng ngày Thứ Tư tại Thượng Viện, quyền thứ trưởng nội an Jeanette Manfra cho hay hệ thống bầu cử của 21 tiểu bang bị tin tặc Nga tấn công trong năm qua.Ông Johnson cũng xác nhận với ủy ban Hạ Viện phản ứng tương tự của DNC.Tại ủy ban tình báo Thượng Viện, quyền giám đốc an ninh mạng Samuel Liles của Bộ nội an xác nhận: cộng đồng tình báo kết luận từ cuối Tháng 9-2016 tin tặc có liên lạc với chính quyền Putin tấn công 21 tiểu bang, như nội dung điều trần của quyền thứ trưởng Manfra.