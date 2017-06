Thua Cộng Hòa Tại Georgia, Dân Chủ Tự Tìm Yếu Điểm

ATLANTA - Ứng viên CH Karen Handel thắng khít khao cuộc bầu cử đặc biệt tại tiểu bang Georgia để chọn đại diện dân cử của đơn vị 6, thay thế dân biểu Tom Price nhận chức bộ trưởng y tế trong nội các Trump – cuộc tuyển cử này có ý nghĩa như trưng cầu dân ý về TT tỉ phú New York.Kết quả kiểm phiếu ghi: 53% cử tri chọn ứng viên Hamdel, 47% chọn ứng viên DC Jon Ossoff.Tại South Carolina, ứng viên CH Ralph Norman đánh bại ứng viên Archie Parnell của đảng DC.TT Trump đã chúc mừng các ứng viên Handel và Norman.Nhà báo nhận xét: phe CH cảm thấy tự tin hơn trong việc xúc tiến lịch trình làm luật – ít nhất vào lúc này, TT của họ đón nhận tin tốt lành sau nhiều tuần nhức đầu với cuộc điều tra về “hồ sơ Nga”.Tháng 11 năm nay sẽ đem lại 1 đợt thách thức khác bằng lá phiếu của cử tri, để bầu thống đốc tại Virginia và New Jersey.Đơn vị 6 tại Georgia thường là an toàn với chính khách CH nhưng phe DC hy vọng có thể khai thác tỉ lệ cử tri hậu thuẫn TT Trump đang xuống thấp – hai bên chi 56 triệu MK trong cuộc tranh cử tại Georgia, là đắt giá nhất trong lịch sử bầu dân biểu.Trong gần 6 tháng qua, phe CH đã tránh đuợc thất bại trong các tuyển cử cấp tiểu bang, tại Kansas trong Tháng 4 và tại Montana trong Tháng 5.Lợi dụng thành công của ứng viên Handel, TT Trump đã lên tiếng tố cáo đảng DC cản trở lịch hành động của ông. Twitter của ông ghi: cản trở không thành công, và nhấn mạnh “chính giới DC có thể hành động hiệu quả hơn khi tiếp sức đảng CH về cải tổ y tế, luật thuế và an ninh”.Từ tối Thứ Ba, TT Trump đã phóng twitter khen ngợi ứng viên Handel và tỏ ý hãnh diện về bà.Trong khi đó bên Đảng Dân Chủ đang tìm hiểu nguyên nhân thất bại của những cuộc bầu cử vừa qua.Một bản tin khác cho biết rằng, cử tri tại 4 tiểu bang bầu người thay thế 4 dân biểu tham chính trong nội các Trump – đảng DC đại bại với tỉ số 0-4 theo mô tả của nhà báo.Hôm Thứ Ba, ứng viên của đảng DC thua trong bầu cử đặc biệt tại các tiểu bang Georgia và Montana. Nay, chính khách và chiến luợc gia của đảng DC đang suy nghĩ về các khuyết điểm, để chuyển hướng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11-2018.“Các ứng viên của đảng DC chưa biết cách đánh bại đối thủ từ đảng CH”, là nhận xét tối Thứ Ba của 1 viên chức Bạch Ốc.Cố vấn Kellyanne Conway khen ứng viên Handel là vững vàng, biết vận động tranh cử bằng các vấn đề thich hợp như là cư dân trưỏng thành tại địa phương.Ngoài ra, viên chức giao tế tại ủy ban QH của đảng CH, ông Matt Gorman, nhận xét “Vấn đề của đảng viên DC là năng lực”.Với dân biểu DC tại chức Joe Crowley (New York), không nên để các thất bại ấy gây ảnh hưởng bất lợi với nỗ lực quan trọng hơn là chống lại lịch làm luật của TT Trump và đảng CH.Trong khi đó, các nhà hoạt động chỉ trích tính cách hoà dịu trong cuộc vận động tranh cử của ứng viên Ossoff – ông này chỉ phê bình đối thủ Handel bằng luật y tế mới trong giai đoạn cuối của tranh cử.Bà Anna Galland, giám đốc của MoveOn.org, phát biểu: ứng viên Ossoff và đảng CH bỏ lỡ cơ hội đả kích chủ trương thay thế ObamaCare, để mô tả ứng viên Ossoff như là nhân vật trung dung chủ trương giảm công chi.Theo ông Dan Pfeiffer, là cựu phụ tá của TT Obama, ứng viên của đảng DC cần là người cấp tiến, thân dân, chú trọng tâm vào kinh tế và đẩy lui âm mưu thay thê ObamaCare.Thực tế là sai biệt giữa các ứng viên của 2 đảng đã thu hẹp đáng kể, theo nhận xét của nhà phân tích Zac Petkanas, là người chỉ huy đội phản ứng nhanh của ứng viên Hillary Clinton – ông nói: các ứng viên CH hơn đối thủ không hơn 15 điểm, là đủ để hoảng sợ. Ông giải thích: cử tri không biết ứng viên dân biểu Ossoff là ai nhưng mọi người biết tiếng tỉ phú địa ốc New York.