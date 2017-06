Michigan: 1 Cảnh Sát Bị Đâm Ở Sân Bay, Nghi Là Khủng Bố

MICHIGAN - 1 nhân viên cảnh sát bị đâm vào cổ tại phi trường quốc tế Bishop (Michigan) sáng Thứ Tư và cuộc điều tra của FBI đang tìm kiếm yếu tố khủng bố.Cảnh sát viên bị đâm tên là Jeff Neville đang đuợc cứu chữa với thương tích đuợc mô tả là ổn định.Nhân chứng Ken Brown đưa con gái tới phi trường thấy ông Nelville chảy máu ở cổ và nghi can bị bắt với con dao nằm trên mặt đất.1 nhân chứng khác xác nhận: nghi can bị còng tay dẫn đi.Phi trường Bishop đã di tản 1 lần trong tháng này, lần trước hôm 8-6, vì 1 gói khả nghi.Theo NBC News, vụ cảnh sát bị đâm này có thể liên quan đến khủng bố.Nghi can tấn công đã la to “allahu akbar” trước khi đâm Trung Úy Cảnh Sát Jeff Neville, người bị chảy máu ở cổ, theo các nhân chứng tại Phi Trường Quốc Tế Bishop International Airport cho biết.Trung Úy Neville là thành viên của Sở An Toàn Công Cộng của phi trường và là một Trung Úy về hưu của Sở Cảnh Sát Quận Genesee County.Các viên chức an ninh nói rằng nghi can là người đếntừ Quebec và có hộ chiếu Canada.