Bỉ: Kẻ Tấn Công Bến Xe Điện Tại Brussels Có Liên Hệ Khủng Bố

BRUSSELS - Thủ Tướng Charles Michel tuyên bố: âm mưu tấn công bến xe điện chính tại thủ đô Belgium là mối đe dọa tiềm ẩn vô cùng nguy hại – thẩm quyền công tố xác nhận thủ phạm là 1 thanh niên Morocco 31 tuổi.Văn phòng Thủ Tướng loan báo cấp bậc báo động khủng bố đuợc duy trì ở bậc 3/4 - tuy nhiên, nhân số tuần tiễu đuờng phố đuợc tăng thêm.Nhà chức trách Brussels xác nhận: các chương trình sinh hoạt không thay đổi, nhưng khuyến cáo các ban tổ chức cấm tham dự viên mang túi đeo lưng. An ninh đuợc tăng cường tại sân vận động King Baudouin, nơi ban nhạc Coldplay từ UK đến tổ chức hoà nhạc vào chiều Thứ Tư.Bến xe điện chính của Brussels chứng kiến 1 vụ nổ nhỏ hôm Thứ Ba không gây tử vong – nghi can Morocco đã bị lực luợng an ninh bắn diệt tại chỗ.Thủ Tướng Michel chủ tọa buổi họp sáng Thứ Tư của HĐ an ninh quốc gia, đã tuyên bố sau đó: không thấy âm mưu tấn công khủng bố nào khác.Nhà ga chính đã mở cửa lại từ 8 giờ sáng Thứ Tư.Phát ngôn viên của cảnh sát nói: nghi can mà danh tính không đuợc công bố không có liên lạc với tổ chức khủng bố.Theo truyền thông trong nước, nghi can là cư dân quận Molenbeek tập trung đa số di dân, gồm các tay súng tấn công khủng bố chống lại Brussels và Paris trong năm qua.Bom của nghi can Morocco là va-li đựng các chai hơi đốt và đinh – nghi can kích hoả bom giữa đám đông, không gây nổ toàn phần như dự mưu. Y hô khẩu hiệu khủng bố khi xông tới tấn công 1 quân nhân, và bị bắn chết liền.Tin cập nhật từ thẩm quyền công tố ghi: tên nghi can Morocco là Oussama Zariuoh, bom thô sơ nổ lúc 8 giờ 44 phút tối Thứ Ba.Chưa thấy nhóm nào nhận trách nhiệm.Tin mới nhận cho biết công tố viên Bỉ nói rằng nghi can tấn công tại bến xe điện chính của thủ đô Brussels là đồng bọn với nhóm Quốc Gia Hồi Giáo.