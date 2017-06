Biệt Đội Văn Nghệ QL/VNCH, Thư Viện VN Lễ Ngày Quân Lực

Trong Ngày Quân Lực VNCH.

Garden Grove (Bình Sa) – Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 17 tháng sáu năm 2017, như thông lệ hằng năm vào ngày 19 tháng sáu, Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng và Nhà báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện, Bảo Tàng Viện Việt Nam đứng ra tổ chức đêm văn nghệ tưởng niệm và vinh danh QLVNCH, mặc dù một buổi tối trùng hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California tổ chức đêm tưởng niệm ngày Quân Lực tại Tượng Đài Chieến Sĩ Việt Mỹ, nhưng một số qúy Niên trưởng, các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương thân hữu đã đến tham dự rất đông, một số người sau khi tham dự tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ cũng đã ghé lại để tham dự tiếp.Trong lúc chờ đợi khai mạc chiến hữu Vũ Long Sơn Hải mời mọi người đến thắp nhang lên bàn thờ các vị Tướng lãnh đã tuẫn tiết và cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị Việt Cộng tử hình sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và các chiến hữu đã bỏ mình để bảo vệ quê hương đất nước.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Biệt Đội Văn Nghệ thực hiện.Tiếp theo nhà báo Du Miên thay mặt ban tổ chức, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy niên trưởng, qúy chiến hữu và đồng hương, ông cho biết: “ Từ khi sau biến cố Tháng Tư, 1975 cho đến nay, anh em quân đội vẫn không quên trách nhiệm của mình, bằng chứng là cho đến giờ này, tinh thần tranh đấu để cứu nguy đất nước vẫn còn ở trên vai của các anh, tùy theo hoàn cảnh của từng người đóng góp.Sự kiên trì đó không những từ tinh thần yêu nước, thương dân của các anh em trong quân đội, mà còn là tinh thần của tất cả quân, dân, cán, chính tại miền Nam chúng ta. Nhờ đó, mà giờ này lá cờ vàng thiêng liêng đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới và những cuộc đấu tranh tại quê nhà.”Chiến hữu Vũ Long Sơn Hải Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ cho biết về ý nghĩa việc tổ chức đêm văn nghệ mừng ngày Quân Lực 19-6, mở đầu ông không quên cảm ơn sự tham dự của qúy Niên Trưởng, qúy chiến hữu và đồng hương thân hữu.Ông cho biết tiếp: “Tưởng nhớ đến Ngày Quân Lực VNCH, ông tiếp tục tổ chức những buổi văn nghệ hằng năm như hôm nay để chúng ta có dịp gặp nhau trong ngày Quân Lực VNCH để cùng hàn huyên tâm sự. Ông không quên cảm ơn qúy niên trưởng, qúy chiến hữu kẻ ít người nhiều hằng năm vẫn tiếp tục đóng góp để Biệt Đội Văn Nghệ có điều kiện tổ chức các buổi văn nghệ đấu tranh.”Chương trình văn nghệ mở đầu với bản nhạc: “Tự Thuở Nào”, thơ Trạch Gầm, nhạc Quốc Anh, qua tiếng hát Yên Ly đã gợi nhớ đến những kỷ niệm của người lính chiến nơi tiền đồn xa vắng,Tiếp theo tiếng hát Huyền Trân qua bản nhạc “Chàng Là Ai?” nhạc và lời của Nguyễn Hữu Thiết. Tiếp theo với phần trình diễn qua những giọng hát của các ca sĩ thuộc Biệt Đội Văn Nghệ nhưThu Cúc, Huyền Trân, Kim Phượng, Xuân Tín, Xuân Hương, Minh Tài, Kim Đông và các thân hữu, chiến hữu đóng góp với một chương trình về lính thật phong phú, đặc biệt qua các bản nhạc mà bất cứ người lính nào cũng biết đó là “Chàng Là Ai.”Như qúy chiến hữu cũng như đồng hương đã biết, Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu là để tưởng nhớ đến ngày mà QLVNCH chịu trách nhiệm trước toàn dân và đất nước, trong lãnh vực bảo quốc, an dân, và cũng để tưởng nhớ đến các chiến sĩ hào hùng của QLVNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương, đồng thời cũng là dịp để vinh danh những chiến sĩ đã nằm xuống vì đại cuộc. Trong đó có những chiến sĩ thuộc các Biệt Đội, Biệt Đoàn Văn Nghệ đã không quản ngại gian lao, nguy hiểm đến tận tiền đồn biên giới để đem niềm vui đến cho những chiến sĩ trấn giữ biên cương, nhiều chiến sĩ cũng đã hy sinh vì lý tưởng phục vụ cho cho tổ quốc.Như thông lệ của Biệt Đội Văn Nghệ là mỗi lần tổ chức đều có khoản đãi các món ăn thật là quê hương trong đó có món khoai mì chấm muối đậu để mọi người cùng ăn cùng nhớ về kỷ niệm trong những ngày lao lý.Mọi chi tiết liên lạc: Vũ Long Sơn Hải (714) 414 – 6133.