Dây Điện Rơi Xuống Đất: Tránh Tai Nạn Điện Giật Sau Khi Đụng Xe

Bài của Paul NetterBa vụ tai nạn xe đụng cột điện mới đây cho thấy mối nguy hiểm, những việc cần làm và nên tránh khi liên quan đến điện.Ba tai nạn, một kết quả thông thường, và quan trọng nhất, không có thương vong vì điện.Với kết quả may mắn như vậy, sao vẫn cứ nói dài dài về xe đụng cột điện và làm đường dây điện rơi xuống đất, phải không nào?Trong khi không có tranh cãi gì rằng ba tình huống tạm thời liên quan tới điện ở trên đã kết thúc và kết quả cuối cùng không có thương tích nặng, cũng chẳng có bàn luận gì thêm rằng những tai nạn khi xe đụng cột điện ở Monterey Park, Santa Fe Springs và Santa Ana cho ta những bài học cứu mạng về việc phải làm gì và không nên làm gì nếu có khi nào đó liên quan đến tình huống như vậy — khi là người trực tiếp gây ra, ở gần cạnh bên hoặc là người đi ngang qua.Trong một tai nạn gần đây ở Monterey Park, Dorothy Hong bị mắc kẹt trong xe trong gần hai giờ liền bởi các đường dây điện đã rơi lên trên xe do một tai nạn khi chiếc xe gần đó đụng vào cột điện, theo KABC-TV. Nhân viên cứu hỏa đã có mặt để nhắc nhở Hong phải ở lại trong xe, đây luôn là một việc nên làm.Ở Santa Fe Springs, một người hiểu biết ở gần đó, ông Andrew Rios, đã đảm bảo việc đúng nên làm này bằng cách la lớn để nhắc người lái xe — đang mở cửa xe để bước ra — ở lại bên trong cho đến khi nhân viên cứu hỏa đến sau khi người lái xe đã lao xe vào cột điện và gây hỏa hoạn tại một trạm tái chế, KNBC-TV đưa tin.Ông Andrew S. Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh & Phát Triển Kinh Doanh của Southern California Edison nói rằng: “Các bánh xe bằng cao su có thể cách điện cho chiếc xe như trong trường hợp xe của Dorothy và chiếc xe trong tai nạn trên, không để điện truyền vào người trong xe.Trong khi đó, ở Santa Ana, Christian Escobar đã kéo một người lái xe đang “lúng túng và choáng” vào nơi an toàn sau khi xe của bà ta lao vào cột điện, KABC-TV đưa tin. Ông Escobar nói với hãng truyền hình rằng ông ta sợ xe sẽ phát nổ vì ông ngửi thấy mùi xăng.Ông Martinez nói rằng: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng những người muốn giúp đỡ nên tránh xa, gọi 911 và giúp không để những người khác lại gần bất cứ xe nào bị kẹt dưới hoặc chạm vào dây điện.”Cũng vì lý do này mà nhân viên cứu hỏa ở Monterey Park đã yêu cầu Hong ở lại trong xe cho đến khi SCE có thể xác định xem trạm điện đó đã được ngắt điện hay chưa.Ông Martinez nói thêm: “Đơn giản là chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng cho người ở trong xe, chiếc xe thực sự là nơi an toàn nhất — trừ phi bị cháy hoặc có tình huống khẩn cấp khác. Ra khỏi xe bằng bất cứ cách nào vẫn là điều rủi ro, nên chỉ ra khỏi xe khi đã đến bước đường cùng.”SCE có những lời khuyên khi ra khỏi xe khẩn cấp cùng với những việc phải làm và không nên làm đối với tai nạn khi xe đụng cột điện:NẾU QUÝ VỊ Ở TRONG XE VÀ CÓ DÂY ĐIỆN RƠI TRÊN XE…- Ở lại bên trong. Đất xung quanh xe của quý vị có thể có điện.- Cảnh báo cho bất kỳ hành khách nào khác hãy ở lại trong xe. Chỉ cần một người bước ra khỏi xe không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho tất cả những người khác.- Nhấn kèn xe, mở hé cửa sổ và gọi người tới cứu hoặc dùng điện thoại cầm tay để gọi 911 (họ cũng sẽ khuyên quý vị ở lại trong xe).- Cảnh báo cho người khác tránh xa bằng cách la lớn hoặc nhấn kèn xe. Bất kỳ ai chạm tới hoặc đứng gần xe của quý vị đều có thể bị thương.- Chờ đến khi sở cứu hỏa, cảnh sát hoặc nhân viên SCE nói với quý vị rằng đã an toàn để bước ra khỏi xe.NẾU QUÝ VỊ LÀ NGƯỜI ĐỨNG GẦN HOẶC ĐI NGANG QUA…- Đừng bao giờ lại gần hoặc chạm vào xe đang bị kẹt dưới hoặc chạm vào dây điện. Luôn coi các dây điện đều đang dẫn điện, ngay cả khi quý vị không nhìn thấy tia lửa điện.- La lớn để (những) người trong xe ngồi yên trong xe.- Gọi 911 để yêu cầu giúp đỡ.- Giữ cho khách bộ hành và những người đi ngang qua hãy tránh xa.NẾU QUÝ VỊ PHẢI RA KHỎI XE KHI CÓ DÂY ĐIỆN XUNG QUANH HOẶC CÒN MẮC TRÊN XE…- Trước khi mở cửa xe, hãy kiểm tra để biết chắc không có gì chạm xuống đất.- Đừng bước xuống. Ra khỏi xe ở nơi cách xa các đường dây điện, nhảy chụm cả hai chân ra xa trong khi tránh đụng vào xe và đất cùng một lúc.- Đừng ngã trở lại vào xe và tránh bất kỳ dây điện nào đang ở trên mặt đất.- Rồi lê chân, không nhấc chân lên và hai chân chụm lại với nhau, ra một quãng dài (ít nhất 50 feet) cách xa chiếc xe.