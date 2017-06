Tự Vệ Và Đề Phòng: Chó Sói Xuất Hiện Tại Garden Grove

Chó sói.

Gần đây, các cuộc thăm dò cho thấy chó sói (coyote) xuất hiện ở Garden Grove, đặc biệt là vào lúc trời tối đã khiến Thành phố và người dân địa phương lo lắng. Thành phố kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân, thú nuôi trong nhà và tài sản đối với những động vật hoang dã này.Cộng đồng nên báo cáo thời gian, địa điểm gặp chó sói bằng cách gọi đường dây nóng (Coyote Hotline) của Thành phố tại số (714) 741-5286. Khi gọi xin để lại ngày tháng, thời gian và vị trí nhìn thấy chó sói. Nếu chó sói phản hồi hoặc tấn công, hãy gọi Dịch Vụ Chăm Sóc Thú Vật Garden Grove tại (714) 741-5565, hoặc Sở Cảnh sát Garden Grove tại (714) 741-5704.Theo Cục Bảo vệ Thực vật và Động vật hoang dã California (CDFW), trong những tháng mùa hè ấm áp, đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 8, chó sói rất năng động. Chúng đi tìm kiếm thức ăn và mồi cho những con sói con.CDFW nhận xét rằng chó sói có khả năng thích nghi cao và thường sống gần các khu vực đông dân nơi có nguồn thức ăn và nguồn nước phong phú. Chúng thường lo sợ con người và tránh tương tác, tuy nhiên, nếu đương đầu với con người với thức ăn, chúng sẽ mất đi nỗi sợ hãi tự nhiên và có thể trở nên dữ tợn.Một số cách để tự vệ nếu gặp phải chó sói từ CDFW là:Giữ thú nuôi nhỏ bên trong đặc biệt là lúc bình mình và hoàng hôn khi chó sói hoạt động nhiều nhất.Giữ thức ăn cho thú nuôi và nước trong nhà.Luôn giữ an toàn thực phẩm và dọn dẹp rác rưởi, loại bỏ tất cả các nguồn nước.Nhặt trái cây bị rụng và buộc chặc các túi phân bón lại.Dọn dẹp các hạt hoặc trái cây trồng bị rụng vì có thể thu hút chuột, đó cũng là một nguồn thức ăn thông thường cho chó sói.Gỡ bỏ bụi cỏ, các lá cây bị rụng, nơi chó sói có thể tìm thấy vỏ bọc và nơi mà động vật gặm nhấm rất hay tìm thấy.Lắp đèn chiếu sáng tự động hoặc vòi phun nước.Nếu gặp trường hợp gặp phải chó sói tiếp cận hoặc trở nên hung dữ, ném đá, gây tiếng ồn, hãy tỏ vẻ to lớn và ôm lấy trẻ nhỏ và vật nuôi. Đừng quay lưng lại với chó sói.Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của City of Garden Grove tại www.garden-grove.org, hoặc truy cập trang web của Tổ chức Nhân đạo Hoa Kỳ tại www.humanesociety.org/animals/coyotes.