Trump Tiếp TT Ukraine Tại Bạch Ốc Cải Thiện Bang Giao

WASHINGTON - Tin về dự định của TT Trump tiếp nguyên thủ Ukraine trước ngày gặp TT Putin phải chăng là tín hiệu về thay đổi chính sách - nhà báo tự hỏi: lý do nào khác khiến Kiev đột ngột xác nhận chuyến đi Washington của TT Poreshenko.5, 6 nguồn tin Kiev cho hay TT Poreshenko định đi thăm TT Trump vào ngày Thứ Hai và Thứ Ba, nhưng vẫn chưa thấy tin này đuợc chính thức xác nhận.Từ ngày tỉ phú New York thắng cử TT, Kiev cố gắng vận động 1 cuộc tiếp xúc chủ nhân mới của Bạch Ốc – thời điểm là 1 yếu tố quan trọng, bởi ông Poreshenko muốn trao đổi với TT thứ 45 trước cuộc hội đàm thượng đỉnh Trump-Putin.2 quốc trưởng Mỹ, Nga định gặp nhau lần đầu tiên nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh G-20 họp tại Hamburg đầu Tháng 7.Hiển nhiên Kiev lo sợ quyền lợi của Ukraine bị phương hại trong các thuơng luợng giữa 2 siêu cường – họ có lý do để lo, vì ông Trump từng khen ngợi tài lãnh đạo của nguyên thủ Nga nguyên là sĩ quan tình báo KGB. Trong thời gian tranh cử TT, ông Trump hô hào nới lỏng các trừng phạt chống lại Nga trên hồ sơ Crimea. Mới đây, Thượng Viện liên bang quyết định 1 số trừng phạt mới chống lại Moscow – đây cũng là lý do để TT Poreshenko cảm thấy thoải mái hơn khi diện kiến TT Trump.Hồ sơ của nhà báo ghi: cố vấn tranh cử của ứng viên Trump là Paul Manafort từng là cố vấn của TT bị lật đổ Yanukovich. 2 TT tỉ phú chưa từng gặp mặt và Ukraine chỉ 2 lần trực tiếp tiếp xúc chính quyền mới Hoa Kỳ, khi TT Poreshenko gặp PTT Pence bên lề hội nghị an ninh Munich hồi giữa Tháng 2 và TT Trump tiếp ngoại trưởng Ukraine cùng ngày tiếp ngoại trưởng Lavrov tại Bạch Ốc.Nhà báo Serhij Rodenko đặt căn cứ tại Kiev tin rằng sự can dự của Hoa Kỳ có thể đem lại giải pháp về quyền kiểm soát miền đông Ukraine có ý nghĩa bảo vệ thể diện của Moscow – nhưng, mọi sự tùy thuộc những điều xẩy ra khi TT Trump hội đàm với TT Putin. Nhà báo Rudenko nhận xét: chià khoá về miền đông Uklraine đang ở trong tay người Nga.Tin mới nhận cho hay TT Poreshenko đã đuợc tiếp đón tại Bạch Ốc hôm Thứ Ba, nhưng không trang trọng tương xứng bậc quốc trưởng.Theo chương trình của Bạch Ốc, TT Ukraine ghé vào West Wing họp với TT Trump và cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster nhân chuyến đi đã dự định để gặp PTT Mike Pence.TT Trump tuyên bố với phóng viên: đã có nhiều tiến bộ trong các quan hệ song phương – theo bản tuyên bố từ Bạch Ốc, 2 bên đã thảo luận giải pháp hoà bình cho miền đông Ukraine cũng như lịch trình cải tổ và chống tham nhũng của chính quyền Poreshenko.