Cựu Tướng Flynn Bị Tố Không Phúc Trình Chuyến Đi Saudi Về Liên Doanh Nguyên Tử Lực Tại Saudi Arabia Có Liên Quan Với Nga

WASHINGTON - Trong 1 văn thư công bố chiều Thứ Hai, các dân biểu DC tại các ủy ban giám sát và ngoại giao Hạ Viện tố cáo cựu Tướng Michzael Flynn không làm phúc trình về chuyến đi Saudi Arabia năm 2015 về 1 liên doanh điện nguyên tử có liên quan với nỗ lực xây dựng lò phản ứng nguyên tử của Nga-Mỹ, cũng gồm kế hoạch của Saudi mua chiến cụ Nga.Có thể ông Flynn đã tiếp xúc viên chức Saudi nhiều lần và không báo cáo khi làm thủ tục khai thông an ninh khi là thành viên của nội các Trump.Ông Flynn bị ép từ chức chỉ 23 ngày sau khi đuợc TT Trump giao nhiệm vụ cố vấn an ninh quốc gia vì trình báo không đầy đủ các tiếp xúc với viên chức Nga.Ông Flynn có khai báo chuyến đi Riyadh Tháng 10-2015 nhưng không gồm thông tin chi tiết, như về người trả chi phí.Cựu Tướng Flynn đuợc giao nhiệm vụ thảo chiến luợc an ninh cho hệ thống nhà máy điện nguyên tử và giải tỏa quan ngại với các đồng minh Hoa Kỳ trong vùng, gồm Israel và Ai Cập.Liên doanh nhà máy điện nguyên tử có Nga dự phần không thành – nhưng không lâu sau chuyến đi của cựu Tướng Flynn, Riyadh loan báo đạt thỏa thuận trị giá 100 tỉ MK để để công ty Rosatom của Nga xây dựng 16 nhà máy điện nguyên tử.